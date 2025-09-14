Україну атакують російські безпілотники: названа траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 14 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

На півночі Чернігівщини ворожі БпЛА - курсом на захід.

Ворожий БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

Реклама

Раніше, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Після атаки російських дронів на Польщу два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.