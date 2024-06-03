"Україну схилятимуть до перемир'я": астролог Влад Росс назвав точну дату

Астролог Влад Росс заявив, що Україну схилятимуть до перемир'я після дзеркальної дати – 6 червня 2024 року. За його словами, червень буде сприятливим часом для нашої держави, особливо в аспекті переговорів.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"6.06.2024 лідери України та Франції, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зустрінуться – і це стане новою зустріччю у новому нормандському форматі", - розповів він.

Як зазначив Влад Росс, ще за часів каденції колишнього президент Петра Порошенка за допомогою лідерів Франції та Німеччини вдалося всадити диктатора Володиіира Путіна за стіл переговорів.

"Тож можна очікувати, що Україну будуть схиляти до перемир’я, хоча фактично це буде примушування до капітуляції", - сказав астролог.

Загалом, червень стане сприятливим часом для України.

"У червні буде позитивний час для України, бо планети, пов’язані з комунікаціями і переговорами – Венера і Юпітер увійшли в знак Близнюків. Як відомо, Юпітер це планета щастя, дипломатії, досягнення важливих угод, тому можна очікувати важливих угод", - резюмував Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав точні роки, коли війна в Україні досягне піку і завершиться.

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