Україну врятує жінка: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала новим передбаченням

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про відносини між Україною та США. Вона наголосила, що замість Трампа до влади у США має прийти жінка.

Про це Яна Пасинкова сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що ситуація для України покращиться з «приходом жінки».

«З приходом жінки закінчується висмоктування крові з нашої землі. У США чи в Україні прийде жінка. Де б воно не було, але хай швидше приходить. Мабуть, жінка з боку Штатів, бо зараз випадає така історія. Саме вона відчуватиме „іспанський сором“ за керівництво країни. США спочатку маніпулюватимуть. Ця жінка якось впливатиме на Трампа чи адміністрацію. Але тут увірветься терпець — і буде заміна лідера», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.