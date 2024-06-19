Україну врятує жінка: астролог Влад Росс назвав її прізвище

Астролог Влад Россс радить Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана

Український астролог Влад Росс прогнозує, якщо переможцем виборчих перегонів у США стане Ніккі Гейлі - це принесе Україні перемогу.

Такий прогноз астролог озвучив під час інтерв'ю.

"Ми чули, що Зеленський говорив про місяці – нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана, щоб дочекатися коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий дім зайде новий президент США", - зазначає астролог.

Він вважає, що Саміт миру у Швейцарії поклав початок кінця війни.

"Перший тайм означає перемир'я, він почався тут у Швейцарії, другий тайм відбудеться в Саудівській Аравії. Особливо я переконався в цьому, коли Володимир Зеленський відвідав цю країну напередодні саміту в Швейцарії. Тепер це 100% означає, що другий саміт буде саме там", - розповів астролог.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Влад Росс прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року.

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