Україну врятує жінка: астролог Влад Росс відповів, коли закінчиться війна в Україні

На думку відомого астролога, війна закінчиться не раніше весни 2025 року.

Астролог Влад Росс передбачає, що Україну врятує жінка, а також він назвав дату закінчення війни.

Про це сказав атролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН.

"Україну врятує жінка", - вважає астролог.

Він також розповів про два сценарії закінчення війни в Україні - оптимістичний і песимістичний.

Як і коли закінчиться війна: два сценарії

За першим, більш оптимістичним, сценарієм, війна закінчиться не раніше 25.05.2025 року. За його словами, немає жодної передумови, що бойові дії завершаться раніше.

"Росія вже остаточно і безповоротно сказала, що вона не піде на мирні переговори. Заморожування конфлікту не буде, інакше б північнокорейці не з'явилися б на фронті. Швидко завершити війну може, найімовірніше, Дональд Трамп, якщо в нього відбудеться інавгурація президента. Хоча я в цьому сумніваюся", - сказав астролог.

У гіршому випадку війна триватиме до 2029 року.

Він також зазначив, що нібито визначено час виборів в Україні.

"Єдиний шанс завершити війну - весна 2025 року. На цей період намічені і вибори в Україні. У крайньому разі вони будуть у жовтні. Але якщо в травні 2025 року війна не закінчиться, то вона триватиме до 2029 року", - додав астролог.

Врятувати Україну може жінка

На думку астролога, є ймовірність, що на виборах у США переможе Дональд Трамп, однак ситуація може розвернутися так, що голоси порахують на користь Камали Гарріс.

"Зірковий час у Дональда Трампа. 5 листопада Місяць буде в його домі виграшів, Венера - планета любові, щастя й успіху - у з'єднанні з Місяцем, Юпітер - у домі влади. Це показники успіху. До речі, Юпітер стане ретроградним і піде з дому успіху Камали Гарріс у бік Дональда Трампа", - сказав він.

Проте є і негативний показник на період виборів. За словами Росса, це Чорний Місяць у з'єднанні з Меркурієм (що означає: листи поштою, бюлетені, списки).

"Тобто Дональд Трамп може виграти, але голоси порахують на користь Гарріс. Тоді Україну врятує жінка", - додав Росс.

Нагадаємо, астролог Влад Росс раніше давав прогноз щодо наступного президента США. Тоді астролог говорив, що його попереднє передбачення вже почало збуватися.

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Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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