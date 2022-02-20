Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та ритуал для загадування бажань

Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та ритуал для загадування бажань

Дзеркальні дати – це унікальні дати у календарі.

22.02.2022 відбудеться унікальна дзеркальна дата у лютому цього року. У цьому матеріалі зібрали для вас інформацію про те, як з користю провести день 22.02.2022 і як правильно загадувати бажання, щоб вони справдилися.

Дзеркальна дата: що це

З погляду езотерики та нумерології, дзеркальна дата – це ідеальний день для загадування бажань, реалізації ваших важливих ідей та нових починань, а енергетика цього дня сприяє особистому розвитку.

Дзеркальна дата 22.02.2022: особливості

2022 року буде кілька унікальних дзеркальних дат. Але експерти вважають, що найпотужніша з них – повністю дзеркальна. Відомо, що саме таку дати називають паліндромами, оскільки вони однаково читаються з обох боків.

Дзеркальна дата 22.02.2022: що категорично заборонено робити

звільніться від негативних думок та суджень;

не бажайте нікому зла;

не зловтішайтеся;

не обговорюйте інших;

не пригадуйте старі образи;

не сваріться з оточенням і не вплутуйтеся в конфлікти;

не лінуватися і не прокрастинуйте;

уникайте спонтанних покупок;

не лайте себе за промахи та помилки.

Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити

загадувати бажання;

розпочинати нові відносини;

будувати плани на майбутнє;

миритися з коханою людиною;

визнаватись у своїх почуттях;

робити пропозицію руки та серця.

Дзеркальна дата 22.022.2022: ритуал для виконання бажань

Щоб мрія здійснилася, продумайте її до дрібниць та висловіть у лаконічній формі. При цьому не треба використовувати слова "бажаю" та "хочу". Потім пропишіть своє бажання на паперовому аркуші. До півночі встигніть сховати від сторонніх очей листочок із бажанням. Бажання буде виконано найближчим часом.

Читайте також:

Меркурій завершує свій ретроградний рух – Астрологічний прогноз