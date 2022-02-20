Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та ритуал для загадування бажань

Дзеркальні дати – це унікальні дати у календарі.
22.02.2022 відбудеться унікальна дзеркальна дата у лютому цього року. У цьому матеріалі зібрали для вас інформацію про те, як з користю провести день 22.02.2022 і як правильно загадувати бажання, щоб вони справдилися.
Дзеркальна дата: що це
З погляду езотерики та нумерології, дзеркальна дата – це ідеальний день для загадування бажань, реалізації ваших важливих ідей та нових починань, а енергетика цього дня сприяє особистому розвитку.
Дзеркальна дата 22.02.2022: особливості
2022 року буде кілька унікальних дзеркальних дат. Але експерти вважають, що найпотужніша з них – повністю дзеркальна. Відомо, що саме таку дати називають паліндромами, оскільки вони однаково читаються з обох боків.
Дзеркальна дата 22.02.2022: що категорично заборонено робити
- звільніться від негативних думок та суджень;
- не бажайте нікому зла;
- не зловтішайтеся;
- не обговорюйте інших;
- не пригадуйте старі образи;
- не сваріться з оточенням і не вплутуйтеся в конфлікти;
- не лінуватися і не прокрастинуйте;
- уникайте спонтанних покупок;
- не лайте себе за промахи та помилки.
Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити
- загадувати бажання;
- розпочинати нові відносини;
- будувати плани на майбутнє;
- миритися з коханою людиною;
- визнаватись у своїх почуттях;
- робити пропозицію руки та серця.
Дзеркальна дата 22.022.2022: ритуал для виконання бажань
- Щоб мрія здійснилася, продумайте її до дрібниць та висловіть у лаконічній формі.
- При цьому не треба використовувати слова "бажаю" та "хочу".
- Потім пропишіть своє бажання на паперовому аркуші.
- До півночі встигніть сховати від сторонніх очей листочок із бажанням.
- Бажання буде виконано найближчим часом.
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