Уран перестав бути ретроградним: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Уран перестав бути ретроградним: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Уран в астрології відповідає за майбутнє, голос інтуїції, зміни, оновлення.

Уран був ретроградним з 20 жовтня ще 2021 року і вийшов зі зворотного руху 8 січня 2022 року.

Уран в астрології відповідає за майбутнє, голос інтуїції, зміни, оновлення. Під заступництвом планети знаходиться знак зодіаку Водолій. 'Астрологи асоціюють Уран з божественним задумом та просвітленням. Він посилає людям божественну мудрість, здатність передбачати майбутнє. Щоправда, все буде було викривлене через ретроградний рух планет.

Ретроградний і директний рух планет: що це таке

Ретроградний рух — це оптична ілюзія, що виникає через різницю орбітальних швидкостей планет. З точки зору астрології, ретроградність обертає позитивні якості планет в зворотний бік. У директному або прямому русі якості планет посилюються.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період директного руху Урана у 2022 році нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Віддайтеся невблаганному часу, але пам'ятайте про те, хто ви є. Працюйте зі своїми спогадами та емоціями, щоб рухатися далі. Зануртеся у них, наскільки це можливо.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Інтуїція - це інформація, яка приходить зсередини, з найглибшого джерела. Зосередьте вашу увагу на цьому джерелі знання.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Архетипи живуть, хоча часи і змінюються. Вивчіть мову, якою говорить підсвідомість - символами та знаками. Відчуйте дух, який був з вами весь час.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Подивіться на речі під іншим кутом: ніби ви ще зовсім цілі, але наче вас розклали на частинки. Зберіть у цей період ваше серце докупи.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Ситуація покращується через поєднання вміння та уваги. Покажіть світу, якими ви є насправді. Якщо ви відчуваєте себе занадто зайнятими - додайте тиші.

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ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Позбавтеся від того, що вам більше не потрібно, для того, щоб реалізувати свій потенціал.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Усвідомте своє життя. Навчіться перебувати у тиші, спостерігати її всіма органами почуттів. Відзначайте, якщо якісь моменти змусять вас зупинитися посеред щоденної метушні.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Станьте відповідальними за свої дії, оточіться себе мислездатними людьми, зберігайте позитивний настрій і найголовніше - пам'ятайте, що іноді все відбувається не так, як ви хочете.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Ставте цілі, які ви можете досягнути, коли займаєтеся щоденними справами. Знайте, що не все так погано як здається.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Сприймаєте своє життя як благословіння. Вірте в себе та порівнюйте себе лише з собою.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Залишайтеся собою і дозвольте собі відчувати. Відкрийте свою внутрішню силу.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Вірте в себе і сміливо рухайтеся далі.

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