Уран повернувся до директного руху: що потрібно робити і що категорично заборонено

Астрологи вважають, що планета має три стани.
18 січня 2022 року Уран повернеться з ретроградного руху до прямого, тобто директного. Що це означає і що робити далі – читайте у нашому матеріалі.
Ретрогадність планет: що це
Ретроградність означає рух назад. Насправді планета, звичайно ж, не йде назад по орбіті — так здається з позиції умовного спостерігача із Землі. Всі планети, крім Місяця та Сонця (в астрології їх вважають планетами – ред.) бувають ретроградними і у кожної планети свій період цього руху.
Планети: які бувають
З погляду астрології, у планет буває три стани: директний, стаціонарний, ретроградний.
- Директний – тобто пряме.
- Стаціонарний, коли планета готується змінити свою швидкість і розгорнуться.
- Ретроградний – тобто зворотне. В астрології період ретроградності знаменує зупинку, відкати, перегляди у тих сферах, які традиційно відповідає планета.
Уран: астрологія
Уран — планета Сонячної системи, сьома за віддаленістю від Сонця, третя за діаметром і четверта за масою. Була відкрита в 1781 англійським астрономом Вільямом Гершелем і названа на честь грецького бога неба Урана.
Уран став першою планетою, виявленою в Новий час та за допомогою телескопа, тим самим уперше з часів античності розширивши межі Сонячної системи в очах людини. Попри те, що часом Уран помітний неозброєним оком, більш ранні спостерігачі приймали його за тьмяну зірку.
Уран: астрологія та езотерика
- Уран — символізує раптовість та несподіванку, оригінальність та ексцентричність, непередбачені вчинки та дії, різні зміни та зміни, переломи та перестановки як позитивні, так і негативні. Під його впливом відбувається переоцінка колишніх та реальних цінностей.
- Також планета символізує прагнення вирватися з обмежень та умовностей повсякденного життя. З погляду астрології, це та сама сила, яка спонукає людину до протесту проти усталеного порядку речей, прагнення до незалежності та гри за своїми правилами.
- Уран в астрології "відповідає" розкуте мислення та сприйняття, винахідливість, оригінальність, індивідуальну свободу та незалежність, альтруїзм, здібності до езотеричних наук.
Директний Уран: особливості
У директному положенні Уран поводиться трохи інакше, ніж у ретроградному. Сюрпризів та раптових поворотів долі стає менше. Підлаштовуватися під події, що змінюються, вже не потрібно, але можливостей слідувати плану з'являється набагато більше.
Уран стає ретроградним на чотири-п'ять місяців на рік, адже Урану потрібно цілих 84 роки для обороту навколо Сонця.
Директний Уран: що потрібно робити
- скласти плани;
- ризикувати;
- експериментувати;
- виявляти фізичну активність;
- аналізувати;
- виправляти помилки, допущені у минулому;
- спрямовувати енергію в потрібне річище;
- більше відпочивати.
Директний Уран: що категорично не можна робити
- думати про минуле;
- не діяти;
- чинити опір новому.
Нагадаємо, що раніше ми писали гороскоп для всіх знаків зодіаку під час директного Урану.
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