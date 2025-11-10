Уран у Тельці від 8 листопада 2025 до 26 квітня 2026 року: які зміни чекають на усі знаки зодіаку

Уран / © ТСН.ua

З 8 листопада 2025 року до 26 квітня 2026 року Уран проходитиме через знак Тельця. Це час фінансових і технологічних проривів, нестандартних рішень у питаннях власності, землі та безпеки. Старі системи, які здавалися непорушними, почнуть руйнуватися, щоб звільнити місце для інновацій. Людство перегляне поняття стабільності: що є справжньою опорою — гроші, земля чи внутрішня свобода?

Овен

Можливі несподівані зміни у сфері доходів. Ви можете знайти нове джерело заробітку або втратити старе, щоб відкрити щось більш перспективне. Довіряйте інтуїції.

Телець

Це ваш головний час змін. Може змінитися все: імідж, цінності, коло спілкування, навіть місце проживання. Уран закликає до свободи — не бійтеся стати собою, навіть якщо це дивує інших.

Близнята

Можливі внутрішні трансформації — усвідомлення глибоких страхів і зміна життєвих переконань. Період сприятливий для медитацій, самоаналізу та роботи над емоційним балансом.

Рак

Друзі й соціальні зв’язки можуть радикально змінитися. Деякі відносини відійдуть, натомість прийдуть люди, ближчі до ваших нових цінностей. Не бійтеся змін у колі спілкування.

Лев

Уран може принести кар’єрний зліт або різкий поворот у професійній сфері. Ви станете відомими завдяки оригінальності або нестандартним ідеям. Головне — не чинити опір новому.

Діва

Ви почнете бачити світ під іншим кутом: подорожі, навчання, нові філософські системи можуть змінити ваше мислення. Не бійтеся змінювати старі переконання — це крок до свободи.

Терези

Зміни у фінансовій сфері партнерства: можлива несподівана спадщина, інвестиції чи розділ ресурсів. Пильнуйте документи, але не бійтеся ризикувати у розумних межах.

Скорпіон

Відносини переживуть перевірку. Уран може принести як розрив, так і зустріч людини, яка змінить усе. Важливо залишатися собою, не втрачаючи глибини почуттів.

Стрілець

Нові технології або нестандартні підходи до роботи допоможуть вам вирватися з рутини. Зверніть увагу на здоров’я — змінюйте звички, якщо вони заважають розвитку.

Козоріг

Уран стимулює творчість, кохання і все, що робить життя яскравішим. Можлива раптова закоханість або новий творчий проєкт, який стане вашим покликанням.

Водолій

Зміни у домі або родині: переїзд, ремонт, нове бачення того, що для вас “дім”. Уран допоможе розв'язувати старі питання власності та звільнитися від обтяжливих зобов’язань.

Риби

Комунікації стануть джерелом натхнення і нових можливостей. Можливий перехід на дистанційну роботу, запуск блогу або навчання новим навичкам. Ваша сила — у слові.

Транзит Урана через Тельця — це час, коли потрібно навчитися жити по-новому, не боятися змін і шукати свободу навіть у звичних речах. Застарілі моделі поведінки та мислення руйнуються, звільняючи місце для справжньої стабільності — тієї, що йде зсередини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

