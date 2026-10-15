Усе може змінитися 16 жовтня: три знаки Зодіаку стоять на порозі нового життя

Гороскоп на 16 жовтня / © russian.rt.com

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У п’ятницю, 16 жовтня, три знаки Зодіаку можуть відчути потужний поштовх до змін. Прямий рух Плутона створює сприятливий період для рішучих дій, завершення розпочатого та переходу до нового етапу життя.

Про це повідомило видання Yourtango.

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В астрології Плутон пов’язують із глибокими трансформаціями, а його прямий рух — із можливістю нарешті перейти від роздумів до конкретних кроків. Для Козерогів, Скорпіонів та Овнів цей період може стати особливо важливим.

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Козеріг

Козероги 16 жовтня можуть відчути сильну мотивацію діяти й більше не відкладати важливі справи. Представникам знака захочеться побачити реальний результат своїх зусиль, а тому вони будуть готові наполегливо рухатися до поставленої мети.

Водночас може прийти усвідомлення, що для подальшого розвитку недостатньо залишати все як є. Козерогам доведеться наважитися на зміни, які допоможуть поліпшити життя та відкрити перед собою нові можливості.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей транзит має особливе значення, адже Плутон вважається планетою-управителем цього знака. Його прямий рух може дати представникам знака додаткову мотивацію повернути контроль над власним життям.

Особливу увагу варто приділити дисципліні та порядку. Якщо останнім часом у справах накопичився хаос, 16 жовтня може стати вдалим моментом, щоб визначити пріоритети й почати поступово змінювати ситуацію.

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Овен

Овнам настав час змінювати обставини, які змушують їх почуватися невпевнено або некомфортно. Замість того щоб миритися із ситуацією, представники знака можуть зважитися на рішучі кроки.

Астрологи радять Овнам менше зважати на думку оточення та більше прислухатися до власних бажань. Зміни можуть вимагати значних зусиль, однак саме вони здатні повернути відчуття впевненості та контролю над своїм життям.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 16 жовтня 2026 року — день, коли можна — і треба — у міру своїх сил боротися з несправедливістю, захищаючи тих, кого незаслужено скривдили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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