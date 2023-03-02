"Усі будуть жахатися новин": екстрасенс попереджає жителів Київщини про важкий березень

У столиці, за прогнозами тарологині, повинно бути спокійно.

Екстрасенсиня, тарологиня і медіумка Анна Атаманова прогнозує, що березень для жителів Київської області буде неспокійним. Вона попередила, що російські окупанти можуть обрати нову ціль для своїх атак.

Про це тарологиня озвучила в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".

Також читайте Астрологія та візаж: Арестович реєструє прізвище як торговельну марку для сотень видів послуг

Щодо столиці, то Атаманова вважає, що там все буде добре, на відміну від області. За її передбаченнями, на Київщині росіяни планують поцілити в якусь установу.

"Страх буде, тривоги будуть. В принципі, все буде гаразд. Київська область - там може бути щось. А сам Київ - більш-менш спокійно. Буде гаряче, всім буде страшно. Усі будуть жахатися новин. Чекати на найгірше потрібно у Київській області", - заявила медіум.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня Анна Атаманова зазначила, що найскладнішою ситуацією в березні 2023 року буде в Херсонській, Донецькій і Луганській областях.

Читайте також: