"Усі будуть жахатися новин": екстрасенс попереджає жителів Київщини про важкий березень

У столиці, за прогнозами тарологині, повинно бути спокійно.
Екстрасенсиня, тарологиня і медіумка Анна Атаманова прогнозує, що березень для жителів Київської області буде неспокійним. Вона попередила, що російські окупанти можуть обрати нову ціль для своїх атак.
Про це тарологиня озвучила в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".
Щодо столиці, то Атаманова вважає, що там все буде добре, на відміну від області. За її передбаченнями, на Київщині росіяни планують поцілити в якусь установу.
"Страх буде, тривоги будуть. В принципі, все буде гаразд. Київська область - там може бути щось. А сам Київ - більш-менш спокійно. Буде гаряче, всім буде страшно. Усі будуть жахатися новин. Чекати на найгірше потрібно у Київській області", - заявила медіум.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, тарологиня Анна Атаманова зазначила, що найскладнішою ситуацією в березні 2023 року буде в Херсонській, Донецькій і Луганській областях.
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