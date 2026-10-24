Усі негаразди залишаться позаду: чотири знаки китайського зодіаку чекає полегшення 24 жовтня

Китайський гороскоп / © pixabay.com

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Для чотирьох знаків китайського зодіаку період труднощів може добігти кінця вже після суботи, 24 жовтня. За астрологічним прогнозом, День отримання Металевої Вівці принесе їм полегшення та допоможе залишити частину проблем позаду.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Зміни можуть відбутися не миттєво, однак представники цих знаків здатні відчути, що найскладніший емоційний період уже минув.

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Півень

Останнім часом Півнів могла виснажувати напружена ситуація на роботі, зокрема непрості стосунки з людиною, яка ставилася до них неприязно. Через це дехто міг навіть замислюватися про звільнення.

Після 24 жовтня ситуація має змінитися. Проблемна людина сама може зіткнутися з непростими обставинами, через що її поведінка стане іншою. Півням буде легше поглянути на конфлікт із розумінням, а напруження поступово зменшиться.

Коза

Козам останнім часом могло бракувати сил і мотивації, щоб виконувати власні плани та обіцянки. Справи, які вони постійно відкладали на завтра, нарешті можуть зрушити з місця.

Енергія Металу в День Вівці, за прогнозом, дасть необхідний поштовх. Кози зможуть позбутися внутрішнього тиску та повернути бажання дбати про себе й діяти.

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Змія

Для Змій джерелом складнощів могли стати розбіжності з родиною. Близькі бажають їм добра, однак їхнє бачення правильного рішення не завжди збігається з думкою самих Змій.

У суботу представники цього знака можуть піти на невеликий компроміс і виконати одне з прохань рідних. Навіть такого кроку може вистачити, щоб послабити напруження та налагодити стосунки.

Свиня

У житті Свиней 24 жовтня може знову з’явитися давній друг. Зустріч або спілкування поверне приємні спогади й допоможе інакше подивитися на нинішні труднощі.

Після суботи відчуття самотності може відступити. Старі образи поступово втратять значення, а представники знака згадають, що поруч із ними є люди, з якими їх пов’язують теплі моменти.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 24 жовтня 2026 року — день, головне завдання якого — раціонально використовувати енергію, яку дарують нам зірки та природа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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