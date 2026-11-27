Гороскоп на 28 листопада 2026 / © Credits

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Гороскоп на 28 листопада 2026 року обіцяє трьом знакам зодіаку успіх, визнання та приємні несподіванки. За прогнозом астрологів, опозиція Місяця у Леві до Плутона у Водолії сприятиме тим, хто не боїться вирізнятися серед інших і залишається вірним собі.

Про це повідомило видання Your Tango.

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Цього дня ключем до успіху може стати саме індивідуальність. Замість того, щоб підлаштовуватися під очікування оточення, варто довіритися власним переконанням.

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Овен

Овни можуть несподівано отримати визнання завдяки рішенням, які суперечать загальноприйнятим правилам. Те, що раніше здавалося перешкодою на шляху до успіху, цього дня може стати їхньою головною перевагою.

Астрологи радять представникам знака не відмовлятися від власних принципів заради схвалення інших. Саме самостійність допоможе їм досягти результату, який принесе справжнє задоволення.

Лев

Для Левів субота може стати днем великих можливостей. Їхня здатність привертати увагу та вирізнятися серед інших допоможе справити враження на впливову людину.

На представників знака може чекати шанс, до якого вони тривалий час готувалися. Астрологи рекомендують не розгубитися та максимально скористатися сприятливими обставинами.

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Козеріг

Козероги зможуть насолодитися результатами своєї наполегливої праці. Дисциплінованість, рішучість і послідовність у досягненні цілей допоможуть їм здобути чергову перемогу.

Цей успіх може стати поштовхом до нових звершень. За прогнозом астрологів, Козерогам не доведеться поступатися власними принципами, щоб отримати бажане.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 28 листопада 2026 року — день, коли можна втілювати в життя будь-які — навіть дуже складні та трудомісткі — нові ідеї.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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