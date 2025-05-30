В Овнів починається новий цикл, а Тельців випробовують на міцність: кельтський гороскоп дерев на 30 травня 2025 року

Кельтський календар дерев / © ТСН.ua

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Огам — це древня кельтська писемність, яка використовувалася для ритуальних написів, позначення священних меж і як засіб символічного передання знань. Кожен знак огаму відповідає певному дереву, що, своєю чергою, символізує архетипічну силу, природну якість або трансформаційну енергію.

У сучасному світі огам використовують у якості системи для ворожіння — кельтського гороскопа дерев.

Сьогодні, 30 травня 2025 року, ми прочитали ці знаки так, ніби це листи від природи до кожного зодіакального знаку.

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Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

«Beith» — Береза

Цей день відкриває новий цикл. Береза символізує очищення, оновлення та прорив. Не бійтеся розпочати те, на що довго не наважувались — сьогодні енергія підтримує перший крок.

Телець (20 квітня – 20 травня)

«Duir» — Дуб

День випробовує вашу стійкість, але водночас нагороджує внутрішньою силою. Дуб у кельтів був символом мудрості й влади. Прийміть рішення, яке довго відкладали, — ви маєте внутрішню опору.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

«Fearn» — Вільха

Вільха закликає до комунікації, яка зцілює. День вдалий для важливих розмов, написання листів або внутрішнього діалогу. Дозвольте словам текти, як весняна вода.

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Рак (21 червня – 22 липня)

«Saille» — Верба

Верба просить віддатися потоку. День емоційно глибокий — не тримайтеся за контроль, краще спрямуйте увагу на інтуїцію. Відчуття сьогодні правдивіші за логіку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

«Coll» — Ліщина

Символ прихованої мудрості. Сьогодні варто довіритися несподіваним підказкам — чи то сни, чи символічні знаки. Ліщина — це шлях до власної істини.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

«Nuin» — Ясен

День організації й мислення. Ясен нагадує, що структура — не обмеження, а міст до втілення ідей. Чіткість у дрібницях принесе велике полегшення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

«Straif» — Терен

Цей символ говорить про внутрішній виклик або спокусу. Терези можуть відчути емоційну нестабільність, але саме вона відкриє шлях до глибшого розуміння себе.

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Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

«Ruis» — Бузина

Символ трансформації та містичних одкровень. День сприяє завершенню старих зв'язків, внутрішньому прощанню або очищенню через ритуал. Все, що залишає вас сьогодні, вже виконало свою роль.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

«Luis» — Горобина

Горобина захищає і надає сили на шляху. День для активного руху, подорожей або навчання. Довіра до внутрішнього компаса принесе найбільше благ.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

«Eadha» — Осика

Цей символ закликає зустрітися з власними страхами. Але в кожному тремтінні осики — рішучість жити. День для того, щоб визнати свою вразливість і перетворити її на силу.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

«Ngetal» — Очерет

Символ слова, ритуалу, зцілення. Вас кличе новий стиль мислення. Спробуйте записати свої думки, створити текст, пісню або молитву — це сьогодні ваш інструмент впливу.

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Риби (19 лютого – 20 березня)

«Uilleand» — Ялівець

Ялівець очищує і підносить дух. День вдалий для медитацій, обмеження зовнішнього шуму і повернення до тиші. Риби, що віднайдуть свій центр, зможуть доторкнутися до сакрального.

30 травня — день, коли природа говорить з нами давньою мовою дерев. Огамічна енергія відкриває нові двері для самопізнання, мудрості та внутрішньої гармонії. Слухайте, що шепоче вам дерево, бо саме там — відповідь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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