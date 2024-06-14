В Овнів покращаться справи, а на Близнят очікують сюрпризи: гороскоп за картами Таро на 14 червня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 червня 2024 року розповідає, що справи у Овнів покращаться, а Тельцям варто опанувати себе.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Справи покращуються. У стосунках прагніть більшого. На роботі досягайте нових висот.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сила"
Опануйте себе. У любові урівноважте емоції та розум. На роботі очікуйте на нові виклики.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Отримуйте винагороду за свою працю. У любові будуть приємні сюрпризи. На роботі зрозумійте, коли варто діяти, а коли - відступити.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Місяць"
Попрацюйте над своїми комплексами. У стосунках розкрийте свої почуття. На роботі вам заважатимуть ваші страхи.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Король пентаклів"
Здобувайте нові висоти. У любові прислухайтеся до мудрих порад. На роботі шукайте однодумців.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Працюйте, не покладаючи рук. У стосунках наважтесь на позитивні зміни. У русі кар'єрними сходами проявіть ініціативність.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Сімка мечів"
Захищайте ваші почуття. У любові вас можуть образити. На роботі остерігайтеся ворогів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Імператор"
Будьте впевнені у собі. У стосунках проявіть характер. А на роботі слід показати професіоналізм.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Рухайтеся уперед. У стосунках сконцентруйтеся на новому спільному проєкті. На роботі проявіть свої вміння та навички.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важко, але ви впораєтеся. Від любові може бути боляче. На роботі варто з'ясувати, хто ваш ворог.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж жезлів"
Прагніть до з'ясування істини. У стосунках додайте вогню, а на роботі - драйву.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Правосуддя"
З'ясуйте у чому ваша унікальність. У стосунках знайдіть "золоту середину", а на роботі - баланс.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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