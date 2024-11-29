В Овнів попереду - нові пригоди, а в Близнят покращиться ситуація: гороскоп за картами Таро на 29 листопада 2024 року

Карти Таро озвучують підказки долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 листопада 2024 року розповідає, що Ракам не варто зупинятися у своєму русі, а Рибам варто спробувати щось нове.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 листопада 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж жезлів"
Попереду — нові пригоди. У стосунках — запаліть новий вогонь. Щодо роботи, то тут слід діяти активно.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар кубків"
Варто поринути у пристрасть. Від вас очікують активних дій у коханні. А ось в робочих питаннях, емоції можуть вам заважати.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Ситуація покращується. У стосунках — купайтеся в коханні. Щодо фінансів, то очікуйте значних надходжень коштів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Вас чекає успіх. У стосунках доведеться пройти перевірку грошима. Щодо роботи, то переконайте керівництво, що ви заслуговуєте на підвищення.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз жезлів"
Пристрасть — ось ваше кредо. Активно дійте у коханні. У русі кар’єрними сходами варто не стримуватися.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король кубків"
Довіряйте інтуїції. У стосунках дозвольте віддатися емоціям на повну. На роботі прислухайтеся до поради мудрого чоловіка.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Остерігайтеся підступів. У коханні вам можуть розбити серце. У робочих питаннях будьте обережними.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "П’ятірка кубків"
Можливі життєві розчарування. У стосунках слід діяти акуратно. Щодо роботи, то варто остерігатися підступів, які можуть ранити ваше серце.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Страшний суд"
Очікуйте відплати за свою поведінку. У коханні до вас поставляться так, як ставитеся до другої половинки ви. У справах фінансових вас може очікувати розчарування.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка кубків"
Замисліться про минулі зв’язки. У стосунках не виключена поява на горизонті колишнього чи колишньої. А ось на роботі потрібно завершити минулі справи, щоб братися за нові проєкти.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колісниця"
Над всіма панує кохання. У ньому варто більше довіряти партнеру. Щодо робочих питань, то варто долучити власне серце, а не замикати його на замок.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка кубків"
Довіра дуже важлива. У коханні розкрийте своє серце. А на роботі шукайте однодумців.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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