В Україні припиниться "бусифікація" і зникнуть ТЦК: прогноз астрологині

Відома астрологиня Алла Вишневецька прогнозує, що у найближчі місяці кардинально зміниться ситуація з мобілізацією українців та роботою територіальних центрів комплектування.

Свій прогноз вона опублікувала у мережі TikTok.

За словами провидиці, на початку грудня 2025 року розпадеться астрологічний аспект, який, на її думку, сприяв явищу «бусифікації».

«Це означає, що в контексті такого підходу до мобілізації почнуться серйозні зміни», — пояснила Вишневецька.

Від березня 2026 року, за словами астрологині, територіальні центри комплектування можуть бути розформовані.

Вона наголосила, що це не означає скасування військового обліку, але система призову зазнає радикальних змін, а нинішній формат роботи ТЦК «піде в минуле».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

