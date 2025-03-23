В яких містах України буде найнебезпечніше 2025 року: прогноз тарологині

Херсон, Кривий Ріг, Дніпро, Харків та Суми – це міста, яким цього року найбільше будуть загрожувати обстріли з боку російської армії. При цьому для Херсона існує загроза повторної окупації.

Такий прогноз зробила тарологиня Natalis Domini в коментарі УНІАН.

Провидиця зробила розклад на картах Таро, щоб визначити найнебезпечніші для життя міста в Україні.

"Туди можуть і дрони залітати, і може "прилітати" щось інше. Чим далі місто розташоване від фронту, тим там безпечніше. Однак є виняток – Київ, оскільки у цій війні столиця для російських окупантів є символічною ціллю", - сказала вона.

Тарологиня також зробила розклад на ймовірність повторної окупації Херсона, в якому випала Башта і Двійка Жезлів.

Ворожка пояснила, що Башта – це негативна карта, яка попереджає про руйнування, а Двійка Жезлів говорить про дорогу та плани.

За словами Natalis Domini такий розклад попереджає про загрозу для Херсона знову опинитися під російською окупацією.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика, забобони – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що війна не закінчиться 2025 року.

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