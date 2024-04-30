Вальпургієва ніч 1 травня 2024 року: три ритуали для збільшення сексуальності

Вальпургієва ніч, як і багато інших свят, може вважатися часом для звернення до сексуальності та відкриття нових аспектів вашого відношення до нього. Однак важливо пам'ятати про власні межі та комфорт, а також про повагу до партнера.

Ось три ритуали, які можуть допомогти вам збільшити сексуальність у Вальпургієву ніч:

Медитація на енергію сексуальності: Сідайте в зручному положенні в темному, спокійному місці. Закрийте очі та зосередьте увагу на своєму диханні. Візьміть кілька глибоких, рівних вдихів та видихів. Після цього уявіть собі, що ви вбираєте енергію сексуальності з навколишнього простору. Відчуйте, як ця енергія заповнює вас, робить вас більш привабливими та сексуальними. Заряджання афродизіаками: Вальпургієва ніч відома своєю магічною енергією, тому це чудовий час для заряджання афродизіаками або еротичними об'єктами. Ви можете покласти свої об'єкти на вікно або під місячне світло, зберігаючи їх вдень в тіні, а вночі в місячному промінні. Під час заряджання візуалізуйте свої наміри для збільшення сексуальності та привабливості. Ритуал кохання: спільно з вашим партнером або самостійно ви можете провести ритуал кохання, який включає свічки, ефірні олії або аромати. Сідайте разом або один поруч з іншим, замкніть очі та подякуйте один одному за присутність у вашому житті. Потім намалюйте на своєму тілі або тілі вашого партнера символи кохання та привабливості, використовуючи масла або аромати. Намагайтеся почути, побачити, відчути та відчути енергію кохання, що оточує вас.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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