Вальпургієва ніч та сонячне затемнення 30 квітня: що потрібно робити і що категорично заборонено

Вальпургієва ніч та сонячне затемнення 30 квітня: що потрібно робити і що категорично заборонено

Часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня о 23:28 за київським часом у сузір'ї Тельця.

30 квітня відбудеться приватне сонячне затемнення та молодик. У цьому матеріалі розповімо, що потрібно робити, і що категорично заборонено.

Сонячне затемнення: що це

Сонячне затемнення — астрономічне явище, яке полягає в тому, що Місяць закриває (затьмарює) повністю або частково Сонце від спостерігача на Землі. Сонячне затемнення можливе тільки в молодик, коли сторона Місяця, звернена до Землі, не освітлена, і сам Місяць не видно.

Сонячні затемнення часто згадуються в античних джерелах. Ще більше датованих описів міститься у західноєвропейських середньовічних хроніках та анналах. Велика кількість описів сонячних затемнень з найдавніших часів міститься також у хроніках Східної Азії, насамперед у династійних історіях Китаю, в арабських хроніках та літописах Київської Русі.

Сонячне затемнення 30 квітня: що буде видно

Часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня о 23:28 за київським часом у сузір'ї Тельця.

Сонячне затемнення 30 квітня 2022 року буде видно в Південній Америці (Чилі, Аргентина, південь Перу, південно-західна половина Болівії, Парагвай (крім його сходу та північного сходу), майже весь Уругвай (крім його крайньої східної точки та її околиць)) та дуже мала частина Бразилії (район міста Уругваяна поблизу кордонів з Аргентиною та Уругваєм), а також у південній та південно-східній зонах акваторії Тихого океану, у крайній південно-західній зоні акваторії Атлантичного океану та на деяких ділянках тихоокеанського узбережжя Антарктиди. Його енергетичний пік триватиме майже чотири години.

Сонячне затемнення та Вальпургієва ніч 30 квітня: особливості

Цікаво, що за часом сонячне затемнення збігається з Вальпургієвою вночі – це ніч із 30 квітня на 1 травня. У багатьох країнах Західної Європи цієї ночі відзначається свято весни, що сходить до дохристиянських традицій.

У кельтських країнах приблизно у цей час відзначався Белтайн, а деяких німецьких землях, в англійців, чехів, словаків і литовців на 1 травня заведено водити хоровод навколо Майського дерева. У лужичан із Вальпургієвої ночі до Вознесіння стояли травневі дерева. Назва ночі походить від імені християнської святої Вальпурги, чий день відзначається 1 травня.

Сонячне затемнення 30 квітня: що потрібно робити

рухатися від застою до динаміки, змін, оновлення;

вчасно руйнувати те, що застаріло;

боротися зі складними обставинами;

долати кризи;

змусити гроші працювати;

використовувати фізичні, енергетичні, сексуальні ресурси задля досягнення цілей;

слухати та реагувати на заклик інтуїції.

Сонячне затемнення 30 квітня: що категорично заборонено робити

вживати спиртні напої;

ризикувати;

йти на авантюри;

відправитись в подорож;

знайомитися з новими людьми;

керувати автомобілем;

поспішати із прийняттям рішень.

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