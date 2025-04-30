Вальпургієва ніч 1 травня 2025 року: що категорично заборонено робити

Вальпургієва ніч / © ТСН

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Вальпургієва ніч 1 травня 2025 року — це сакральна межа між світлом і темрявою, ніч, коли відкриваються портали між світами, а енергії природи досягають піку перед святом Белтайн (кельтське свято — ред.). Цьогоріч вона припадає на період зростального Місяця, що посилює вплив на емоційне очищення, інтуїцію, пророчі сни й ритуали переходу.

Що категорично заборонено робити у Вальпургієву ніч:

Не варто сваритися або з’ясовувати стосунки — це загострює темну енергетику ночі й може надовго закріпити конфлікти.

Не згадуйте образи й не відкривайте старі рани — ніч призначена для відпускання, а не для повернення до болю.

Уникайте проклять і маніпуляцій — у цю ніч усе, що ви віддаєте, повертається втричі.

Не залишайте дзеркала відкритими на ніч — за повір’ям, через них можуть проникати сутності з інших світів.

Не лягайте спати з негативними думками — це ніч, коли сни формують ваші наміри на найближче майбутнє.

Особливості періоду:

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Це ніч глибокого внутрішнього перетворення, ідеальна для прощання зі старим, підсилення інтуїції, роботи з вогнем і місячним світлом, створення оберегів та очищення простору. Сила стихій, особливо Вогню й Повітря, досягає апогею, а всі слова — і добрі, і злі — мають магічну силу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро “Маг”.