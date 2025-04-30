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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Вальпургієва ніч 1 травня 2025 року: що це за свято, забобони та прикмети

Вальпургієва ніч — це не просто містичний час.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч / © ТСН

Вальпургієва ніч — це ніч на межі весни та літа, коли світ тоншає, і між просторами видимого та невидимого виникає особлива тріщина. Її святкують із заходом сонця 30 квітня до світанку 1 травня — у період пробудження природи, коли енергії родючості, чуттєвості й свободи сягають піка. Це язичницьке свято глибоко вкорінене в європейських традиціях, хоча й пізніше було обгорнуте в образи християнської святої Вальпурги.

У давнину вважалося, що саме в цю ніч чаклунки, відьми та вільні душі збираються на високих пагорбах чи лісових галявинах на шабаші — святкування сили, інтуїції та жіночої магії. Сьогодні Вальпургієва ніч асоціюється з вогнем, очищенням, захистом і магією змін.

Забобони Вальпургієвої ночі

  • Не сваріться. Цієї ночі енергія дуже чутлива. Будь-який конфлікт може затягнутися на весь рік або привернути темні сили.

  • Не залишайте дзеркала незакритими. Вони вважаються порталами, і цієї ночі особливо активні. Можна накрити тканиною або закрутити вільною стрічкою.

  • Не підбирайте нічого на перехресті. Це особливе місце сили, і предмети там можуть бути магічними "пастками".

  • Не розповідайте сни, побачені цієї ночі — вважається, що так ви віддаєте свою долю.

Прикмети

  • Якщо ніч зоряна й тиха — літо буде теплим і спокійним.

  • Якщо спалити стару річ у вогнищі — разом з нею піде невдача.

  • Почуєте сову до світанку — варто подумати, від чого настав час захищатися.

  • Якщо у Вальпургієву ніч хтось зізнається в коханні — союз буде пристрасним і доленосним.

Вальпургієва ніч — це час не лякатися темряви, а доторкнутись до неї з повагою. Це ніч, коли можна очистити себе, своє житло та душу від застарілого, попросити захисту у сил природи, оновити наміри та зустріти травень з внутрішнім світлом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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