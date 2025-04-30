Вальпургієва ніч 1 травня 2025 року: що варто зробити

Вальпургієва ніч / © ТСН

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Вальпургієва ніч 1 травня 2025 року — це потужний містичний перехід між весняним рівноденням та літнім сонцестоянням, ніч, коли, за переказами, тонка межа між світами зникає. Вона припадає на ніч перед Белтайном (кельтське свято — ред.) і вважається часом очищення, магії, відпускання старого й закликання оновлення. Цьогоріч вона збігається зі зростальним Місяцем, що посилює енергетику змін і ритуалів на залучення.

Що варто зробити у Вальпургієву ніч 1 травня 2025 року:

Очищення простору й себе : обкуріть оселю полином, шавлією, ялівцем або використайте сіль для очищення порогів і підвіконь. Прийміть ванну з травами або сіллю, уявляючи, як усе негативне змивається з тіла та душі.

Ритуал прощання зі старим : напишіть на папері те, що хочете залишити в минулому — страхи, образи, стосунки, установки. Спаліть аркуш зі словами вдячності за пройдене.

Вогонь як символ очищення : якщо маєте можливість, розпаліть вогнище або запаліть свічку — це символічний акт переходу, очищення та захисту. Можна промовити заклик: “Хай полум’я спалить усе, що більше не служить мені”.

Захисні амулети : заряджайте амулети чи талісмани вогнем і місячним світлом. Можна зробити вузликовий оберіг із червоної нитки або сплести захисну косу з трав.

Магія намірів : у зростальний Місяць особливо сильно діє формулювання бажань. Запишіть свої наміри, бажано — з емоційним забарвленням і чіткістю, ніби вони вже справдилися.

Підготовка до Белтайну : зберіть перші квіти, прикрасьте оселю зеленню, сплетіть стрічки — усе це зарядить дім святковою енергією майбутнього розквіту.

Медитація чи нічні практики: влаштуйте нічну тишу з медитацією на трансформацію. У цю ніч сни можуть бути пророчими.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.