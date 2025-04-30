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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Вальпургієва ніч 1 травня 2025 року: три ритуали для підвищення сексуальності

Вальпургієва ніч — це магічний перехід між темрявою й світлом, коли сили природи пробуджуються.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч / © ТСН

Вальпургієва ніч — це стародавнє свято, що відзначається в ніч проти 1 травня, коли, за повір’ям, тонка межа між світом людей і духів зникає.

У європейських традиціях ця ніч вважалася часом, коли відьми збиралися на шабаш, а стихії природи пробуджувалися в повній силі. Водночас це була ніч очищення, захисту від злих сил і підготовки до свята родючості — Белтайну (кельтське свято — ред.).

Сьогодні Вальпургієва ніч набуває нового сенсу як енергетичний перехід: від зимової скутості до весняної пристрасті, від тіней до внутрішнього розквіту. У цю ніч особливо потужно працює енергія вогню, сексуальності, інтуїції та трансформації.

Вальпургієва ніч 1 травня 2025 року — ідеальний час для розкриття внутрішньої чуттєвості та сили привабливості.

Три ритуали для підвищення сексуальності у Вальпургієву ніч:

1. Очищення й активація тіла через ванну з квітами

Наберіть теплу воду, додайте пелюстки троянд, чебрець, корицю або ефірну олію іланг-ілангу, розбавивши її базовою ефірною олією, щоб уникнути опіків. Запаліть червону свічку. Уявляйте, як вода змиває скутості, страхи й сором. Після ванни намастіть тіло ароматним маслом, повторюючи: “Я приймаю своє тіло, я світло, що притягує, я гідна бажання”.

2. Ритуальний танець біля вогню або свічок

Виберіть музику, яка вас збуджує або надихає. Увімкніть її й танцюйте наодинці в напівтемряві, рухаючи стегнами, грудьми, руками — вільно, природно, не стримуючи себе. Це давній жіночий спосіб розбудити кундаліні — життєву й сексуальну силу.

3. Амулет на чуттєвість і привабливість

Візьміть червону стрічку, нанесіть на неї краплю свого улюбленого парфуму або масла троянди. Зав’яжіть вузлик, повторюючи: “Це — вузол мого чару, мого вогню, моєї сили”. Носіть як браслет або в сумочці — для підсилення магнетизму у стосунках і взаємодії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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