Вальпургієва ніч 1 травня: що це за свято, чому його вважають відьомським

Вальпургієва ніч 1 травня / © ТСН

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Вальпургієва ніч — це давнє відьомське свято, яке щороку відзначають у ніч проти 1 травня.

У європейському фольклорі ця ніч вважається часом, коли магія особливо сильна, а відьми збираються на шабаш. Сьогодні Вальпургієва ніч залишається символом пробудження природи, жіночої сили та духовного очищення.

Що таке Вальпургієва ніч: значення і походження

Вальпургієва ніч має дохристиянське походження і пов’язана з язичницькими обрядами, які відзначали прихід літа та розквіт родючості. Її святкували на межі весни та літа — у перехідний період, коли день ставав довшим за ніч. Саме в ці дні наші предки вірили: відкриваються ворота між світами, активізуються духи природи, а магія стає потужнішою.

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Чому Вальпургієву ніч вважають відьомським святом

У народних легендах розповідається, що в ніч проти 1 травня відьми зліталися на високі гори, такі як Броккен у Німеччині, де проводили відьомські ритуали, варили зілля, пророкували майбутнє та закликали духів. Такі шабаші символізували свободу від жіночих обмежень, зв’язок із природою та знанням, прихованим від патріархальної системи.

Символіка та магічна енергія Вальпургієвої ночі

Магія Вальпургієвої ночі пов’язана з очищенням, захистом і оновленням. У цей час традиційно запалювали вогнища, щоб вигнати темні сили, очищували простір та готувалися до нового життєвого циклу. Для сучасних езотеричних практик це — ніч сили, час ритуалів на звільнення від старого і привернення нового.

Вальпургієва ніч сьогодні: сучасне святкування

Сьогодні Вальпургієву ніч відзначають як свято магії, інтуїції та жіночої сили. У багатьох країнах проводять фестивалі, костюмовані шабаші, медитації та обрядові дійства. Для тих, хто практикує езотерику чи цікавиться природними ритмами, це ідеальний момент для ритуалів очищення, захисту, оновлення особистої енергії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Попри магічну силу та святковий настрій, Вальпургієва ніч — це також час, коли важливо дотримуватися певних заборон. У народних традиціях і сучасній езотериці вважається, що в ніч проти 1 травня порушення енергетичного балансу може призвести до негативних наслідків.