"Ванга" з Бистриці назвала рік закінчення війни в Україні: "Ще трохи"

Незабаром Україна почне перемагати Росію - і 2025 року війна закінчиться.

Такий прогноз дала болгарська "Ванга" Іскра Караколєва в інтерв'ю "Телеграф".

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"Ще трохи, і вони почнуть перемагати, згодом все закінчиться. Щоправда, не знаю, чи цього року вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій", - розповіла вона.

Щодо ймовірності Третьої світової війни, провидця заспокоїла. За її словами, лідери не допустять цього.

"Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися. Цього не допустять", - відповіла вона.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс передбачив, що війна в Україні закінчиться цього року.

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