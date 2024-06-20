"Ванга" з Бистриці назвала рік закінчення війни в Україні: "Ще трохи"

Щодо ймовірності Третьої світової війни, провидця заспокоїла.
Незабаром Україна почне перемагати Росію - і 2025 року війна закінчиться.
Такий прогноз дала болгарська "Ванга" Іскра Караколєва в інтерв'ю "Телеграф".
"Ще трохи, і вони почнуть перемагати, згодом все закінчиться. Щоправда, не знаю, чи цього року вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій", - розповіла вона.
Щодо ймовірності Третьої світової війни, провидця заспокоїла. За її словами, лідери не допустять цього.
"Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися. Цього не допустять", - відповіла вона.
Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс передбачив, що війна в Україні закінчиться цього року.
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