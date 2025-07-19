Ванга і "живий Нострадамус" зробили однакове сенсаційне пророцтво на 2025 рік

Пророцтво / © ТСН.ua

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У сфері моторошних пророцтв, які збуваються, Вангу та «живого Нострадамуса» Атоса Саломе нерідко порівнюють із футболістами Мессі та Роналду. І, схоже, цього разу обидва передбачили подію, що здатна докорінно змінити сприйняття нашої реальності вже 2025 року.

Про це пише Lad Bible.

На думку Ванги та «живого Нострадамуса», 2025 року людство може здійснити прорив у питанні існування позаземного життя.

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Болгарська провидиця Ванга раніше згадувала про прибульців та можливе вторгнення, але саме 2025 рік, за її передбаченнями, має стати переломним. За припущеннями, це відкриття може збігтися з якоюсь великою спортивною подією. Це може бути фінал жіночого Євро, який відбудеться вже найближчим часом. А може, це вже сталося тоді, коли президент США Дональд Трамп несподівано підняв трофей клубного чемпіонату світу поруч із «Челсі» — після фантастичної гри Коула Пальмера, яка нагадувала виступ іншопланетянина.

«Живий Нострадамус» із Бразилії також вважає, що телескоп Джеймса Вебба може відіграти ключову роль у цих відкриттях.

«Завдяки телескопу Джеймса Вебба людство, можливо, нарешті отримає відповідь на питання про існування позаземного життя, а уряди, як-от США, можуть розсекретити матеріали про НЛО. Якщо це правда, такі відкриття можуть повністю змінити наше бачення Всесвіту — і самих себе», — сказав Саломе.

Ми вже на півдорозі до завершення 2025 року, тож на виконання передбачення залишилось не так багато часу.

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Любителі теорій змови можуть вважати, що уряди вже давно мають інформацію про іншопланетян. І справді, важко повірити, що в безмежному Всесвіті ми самі.

Марсохід поки що не знайшов багато доказів, але якщо вірити Ванзі та її бразильському однодумцю — чекати залишилося недовго.

Нагадаємо, Ванга також передбачала, що цього року у Європі має розпочатися велика війна, яка «спустошить» континент і населення. А гіпнотерапевт Ніколас Ожюл вважає, що від середини цього року розпочнеться Третя світова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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