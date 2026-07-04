Важкий період добігає кінця: 4 знаки китайського зодіаку отримають добрі новини 4 липня

Китайський гороскоп / © Pexels

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У суботу, 4 липня 2026 року, для чотирьох знаків китайського гороскопа може завершитися непростий період. За прогнозом астрологів, цей день пройде під впливом Земляного Кролика у місяць Дерев’яного Коня та рік Вогняного Коня.

Про це повідомило видання Yourtango.

Енергія цього дня, як зазначають астрологи, допомагає не застрягати у проблемах, а шукати прості рішення. Йдеться про період, коли м’якість, уважність і готовність діяти можуть дати кращий результат, ніж тиск або спроби будь-що домогтися свого.

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Особливо сприятливою субота може стати для Кролика, Бика, Собаки та Коня.

Кролик

Для Кролика 4 липня може принести несподівану пропозицію або подарунок, на який він уже не розраховував. Ситуація може змінитися на його користь, а люди навколо почнуть цікавитися його бажаннями та потребами.

Астрологи радять Кроликам не сприймати цей успіх як випадковість. Те, що відбувається, може бути результатом їхньої попередньої старанності та вміння залишатися вірними собі.

Бик

Бикам у суботу, ймовірно, доведеться звернутися по допомогу, хоча зробити це буде непросто. Представники цього знака можуть відчути, що самостійно впоратися з певною ситуацією не вдається.

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Попри внутрішній спротив, прохання про підтримку може дати кращий результат, ніж очікувалося. Замість відмови або осуду Бики можуть отримати саме те, на що сподівалися, а можливо — навіть більше.

Собака

Для Собак важкі часи можуть завершитися тоді, коли вони перестануть сумніватися у власних рішеннях. Представники цього знака часто враховують інтереси інших людей, тому їм буває складно зробити вибір.

4 липня Собаки можуть зрозуміти, що без їхніх дій ситуація не зрушить з місця. Саме чутливість і уважність до інших допоможуть їм правильно домовитися, владнати важливе питання та отримати схвалення за свої зусилля.

Кінь

Коням цей день може допомогти наважитися на важливий крок, пов’язаний із мрією або особистою пристрастю. Вони можуть довго вагатися через можливі жертви та відповідальність, але 4 липня рішення ризикнути може виявитися правильним.

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За прогнозом астрологів, найскладніший етап для Коней може залишитися позаду саме тоді, коли вони скажуть «так» своїй меті. Це дасть відчуття свободи та впевненості у подальшому русі.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 4 липня 2026 року — день, коли нам вдається подолати власні сумніви та рушити до нової — професійної чи особистої — мети.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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