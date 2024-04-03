Велике сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: коли і де спостерігати та що кажуть астрологи

Велике сонячне затемнення можна буде спостерігати у понеділок, 8 квітня 2024 року. Воно розпочнеться о 18:42 за київським часом і закінчиться о 23:52. Пік затемнення розпочнеться о 20:18.

У цей час Місяць виявиться найближчим до нашої планети, а тому матиме величезний вигляд і затьмарить собою Сонце. Повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин.

За словами астрологів, хоча сонячне затемнення 8 квітня буде видно тільки в деяких частинах Землі, зокрема у Мексиці, Канаді, над Північною Америкою, північною частиною Південної Америки і невеликою частиною Європи (Ісландією, Ірландією, західною Португалією і Британією), його вплив буде відчутним для всіх жителів планети.

Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року закриє весняний сезон затемнень 2024 року у знаку Овна.

В Україні це затемнення не буде видно, але всі охочі зможуть за ним спостерігати у режимі реального часу завдяки трансляції на YouTube-каналі NASA.

Повне сонячне затемнення стане видовищним астрономічним явищем, коли Місяць повністю закриє Сонце від погляду з Землі, викликавши повну темряву вдень у тих місцях, де буде спостерігатися повна фаза затемнення. Це явище дозволяє спостерігачам побачити корону Сонця – зовнішню атмосферу, яка зазвичай невидима через яскраве світло Сонця.

У США ув'язнені хочуть спостерігати сонячне затемнення

Як йдеться в ефірі "Сніданку з 1+1", у США шість ув'язнених зі штату Нью-Йорк судяться за право спостерігати сонячне затемнення 8 квітня – коли Місяць повністю закриє Сонце. Найкраще це буде видно саме з Америки, проте в момент космічної події виправні установи будуть закриті. Серед позивачів – баптист, мусульманин адвентист сьомого дня, атеїст і двоє послідовників сантерії.

Таке рішення перешкоджає порушує Конституційні права, бо перешкоджає участі у релігійно значущій події. Так переконані ув'язнені.

Наразі спостерігати затемнення суд дозволив лише атеїсту, чотирьом іншим вірянам відмовили, бо затемнення не є святковим в їхніх релігіях. А ще один чоловік ще досі чекає на відповідь.

Зійде ранкова зірка Урусваті

Астрологиня Інна Смірнова каже, що у ніч з 8 на 9 квітня на небосхилі зійде ранкова зірка – зірка Урусваті і "оголосить про нового месію". Навколо цієї зірки буде кілька гало. Це буде незвичне явище. На нього чекають вже дуже довго.

"Я хочу сказати, що нова месія – це жінка. З приходом цієї жінки у світ – настане ера матері – ера матері світу. Її вранці 9 квітня сповістить ранкова зірка. Це буде жінка просто з народу. Вона буде втіленням у людському тілі. Але ця жінка повністю змінить світ. До неї потягнуться люди і настане епоха милосердя", - каже Смірнова.

Свідомість замінюються почуттями та емоціями

Як зазначає астрологиня Марина Скаді, Сонце – денне світило, Місяць – нічне. Під час сонячного затемнення немає Сонця, що символізує свідомість, але багато Місяця, тобто почуттів та емоцій. Функції світила, яке затьмарюється, виконує друге світило. Водночас будь-яке затемнення дає блок. Таким чином, найближчими днями до і після сонячного затемнення чіткість, воля, свідомість замінюються почуттями та емоціями. Свою центральну роль людина не бачить усвідомлено, тому може продемонструвати те, що має бути приховано. Видно почуття та емоції, але часто відсутнє розуміння реальної загрози. Під час сонячного затемнення сила підсвідомості максимальна, але з деякими спотвореннями, бо почуття пригнічують розум.

Дати чи точки затемнення — це можливості перезавантаження за певними сферами життя. Це місце в гороскопі, де людина може віддати, завершити, позбутися або змінити нинішній стан речей на краще. Наприклад, якщо транзитне затемнення відбувається поблизу натальної планети, то через цю планету в періоди затемнень найпростіше робити скидання. У сонячне затемнення можна скинути страхи, у місячне — уникнути емоцій і почати думати, чинити усвідомлено.

У Канаді оголосили надзвичайний стан через сонячне затемнення

В Ніагарському регіоні Канади через повне сонячне затемнення запровадили режим надзвичайної ситуації, оскільки регіон готується прийняти до мільйона людей, які захочуть побачити це природнє явище в районі Ніагарського водоспаду.

Про це повідомили на сайті канадського регіону Ніагара.

Район Ніагарського водоспаду стане одним із найкращих місць у Канаді, де 8 квітня можна буде спостерігати за повним сонячним затемненням.

Як пише Associated Press, повне сонячне затемнення стане для канадської провінції Онтаріо першим від 1979 року.

Повні сонячні затемнення до 2034 року

У наступні 10 років повні сонячні затемнення варто очікувати в такі дати:

12 серпня 2026;

2 серпня 2027;

22 липня 2028;

25 листопада 2030;

30 березня 2033;

20 березня 2034.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, шаманка передбачила, доки в Україні буде складна ситуація на фронті: "Є світло в кінці тунелю".

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