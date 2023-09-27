Венера перестала бути ретроградною: гороскоп для всіх знаків зодіаку

До кінця 2023 року Венера буде рухатися у прямому положенні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період директної Венери у 2023 році розповідає, що справи покращаться у Близнят, а Скорпіонам треба більше вогню.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період директної Венери у 2023 році для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте винагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі не бійтеся братися за щось нове.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Дійте гідно. У стосунках ваша робота дасть плоди. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. Насолоджуйтеся любов'ю. На роботі шукайте прибутковий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У стосунках все може кардинально змінитися. Піддайте жару на роботі, бо попереду - щось нове.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте свої світлі та темні сторони. У любові шукайте баланс між пристрастю і невинністю. На роботі прагніть гармонії між розумом та бажаннями серця.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка кубків"

За рутинними справами не забувайте відпочивати. У стосунках влаштуйте романтичну вечерю. А на роботі краще взяти відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. Знайдіть точку опори в стосунках. На роботі не бійтеся робити перший крок.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж жезлів"

Покажіть більше вогню. Додайте пристрасті у стосунки. На роботі вас чекають нові виклики.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева кубків"

Не бійтеся показувати емоції. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. Слухайте інтуїцію на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Повішений"

Все може перевернутися з ніг на голову. У стосунках може бути боляче. Поки утримайтеся від змін на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У стосунках не варто сваритися. Зберігайте баланс на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Буде боляче, бо ви не наважуєтеся на зміни. У любові сховайте ваше серце. На роботі вас очікують нові виклики.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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