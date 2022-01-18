Венера перестала бути ретроградною: що треба робити та що категорично заборонено

Прояви Венери у людському житті – любов, ніжність, глибока дружба.
У 2022 році Венера продовжила свій ретроградний рух, але він закінчиться 29 січня. Адже ця планета рухається назад лише один раз на два роки, в середньому протягом 43 днів. Але давайте у всьому розберемося по черзі.
Ретроградний рух планет: що це
Планету називають ретроградною якщо вона рухається назад, тобто у зворотному собі напрямі. А прямий рух планети називається директним. Якщо міркувати з погляду астрономії, то насправді жодна з планет не може так просто брати та зупинятися чи змінювати характер свого руху. Ефект ретроградності виникає тільки для умовного земного спостерігача, завдяки тому, що планети обертаються навколо Сонця з різною швидкістю.
Моментами Земля може обганяти інші планети і створюється візуальний обман, що ці ніби планети рухаються у зворотному напрямку. А слово ретроградність означає рух назад.
Венера: астрономія
Венера — друга за віддаленістю від Сонця і шоста за розміром планета Сонячної системи, поряд з Меркурієм, Землею та Марсом, що належить до сімейства планет земної групи. Венера не має природних супутників. Це третій за яскравістю об'єкт на небі Землі, після Сонця та Місяця. Як один з найяскравіших об'єктів у небі Венера стала важливим елементом у людській культурі. Це перша планета, для якої на початку другого тисячоліття до нашої ери було зафіксовано рух небом.
Венера: міфологія
Венера — в римській міфології богиня краси, плотської любові, бажання, родючості та процвітання. Відповідає давньогрецькій Афродіті. Символами богині були голуб і заєць (як знак плодючості – ред.), з рослин їй були присвячені мак, троянда та мирт.
Венера: астрологія та езотерика
Зони впливу Венери: краса, кохання, мистецтво, вибір, дружба, партнерство, матеріальні цінності. Її прояви – кохання, ніжність, глибока дружба, тепло людських зв'язків. Телець і Терези – це два знаки управляються Венерою, і, отже, на них вона впливає найінтенсивніше.
Директна Венера: що треба робити
- розвивати у собі почуття гармонії,
- активно діяти у коханні,
- йти першим на контакт із партнером або партнеркою,
- не боятися брати ініціативу до рук під час знайомства,
- розповідати про свої почуття;
- навчитися розподіляти ресурси, правильно їх накопичувати та витрачати.
Директна Венера: що не потрібно робити
- не відчувати причинно-наслідкового зв'язку;
- обманювати себе тим, що перший зустрічний буде вашим принцом на білому коні.
Знову Венера стане ретроградною 23 липня вже 2023 року, і цей період триватиме до 4 вересня.
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