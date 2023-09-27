Венера перестала бути ретроградною у вересні 2023 року: що означає цей період з погляду астрології та езотерики

Період, коли Венера перестала бути ретроградною і рухається прямо, може мати певне значення в астрології та езотериці.

Венера - планета, яка символізує любов, гармонію, відносини та естетику. Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ось деякі аспекти цього періоду:

1. Закінчення позитивних змін: Ретроградний рух Венери часто вказує на перегляд справ та відносин. Коли Венера переходить у прямий рух, це може сигналізувати про закінчення періоду перегляду і початок реалізації позитивних змін в аспектах життя, пов'язаних з любов'ю, відносинами та естетикою.

2. Підвищена привабливість: Венера у прямому русі може сприяти підвищенню привабливості та сприйняттю вас як привабливих для інших. Це може бути часом для покращення ваших відносин і залучення нових людей в ваше життя.

3. Зміни в емоційному стані: Під час ретроградного руху Венери може виникнути певна нестабільність в емоційному стані, особливо в відносинах. Перехід у прямий рух може сприяти відновленню емоційної гармонії.

4. Креативність і сприятливість для мистецьких проєктів: Венера також пов'язана з мистецтвом і красою. Цей період може стати сприятливим для творчих виявів і роботи над мистецькими проєктами.

5. Відновлення романтичних стосунків: Якщо в ваших романтичних стосунків були проблеми під час ретроградного руху Венери, цей період може стати часом для їх відновлення та покращення.

Звісно ж, вплив Венери і її руху в астрології варіюється в залежності від вашого натального гороскопу та конкретних аспектів, які вона утворює з іншими планетами. Для отримання більш точної інтерпретації впливу Венери в вашому конкретному випадку рекомендується звернутися до професійного астролога.

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