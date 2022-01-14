Венера перестає бути ретроградною: гороскоп для всіх знаків зодіаку

З погляду астрології, Венера "відповідає" за красу та любов у людському житті.
Венера стала ретроградною ще наприкінці 2021 року - 19 грудня і триватиме цей період фактично до закінчення січня 2022 року. До директного руху Венера повернеться 29 січня. Якщо ретроградна Венера вдаряє по інтимній сфері: відносинам, прихильності та задоволенню, то під час прямого руху планети, яка названа на честь богині кохання, варто звернути увагу на взаємини, події у колективах, любов як соціальне та біологічне, ревнощі, естетика та культура поведінки, зокрема ввічливість чи відсутність.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період директного руху Венери у 2022 році нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Перестаньте страждати за минулим життям, бо воно й далі буде вас переслідувати. Подивіться у вічі вашим страхам.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Переосмисліть бачення вашої душі. Зараз потрібно обрати нові цілі, щоб рухатися далі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Шукайте підказки у символах, прикметах та вказівок від всесвіту, що ви отримуєте на своєму шляху.
РАК (22 червня-22 липня)
Налаштуйтеся на власні ритми. Прислухайтеся до інтуїції. Дайте волю своїй уяві. Довіряйте своїм снам.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Пожирайте свої страхи. Не дозволяйте дрібницям турбувати вас зараз. Знайдіть час, щоб дати можливість статися чомусь прекрасному у вашому світі щодня.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Зараз у вас є можливість зламати негативний цикл, щоб вийти на новий рівень розвитку та усвідомлення.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Пам'ятайте, що біль і шок - це ще не кінець історії і не кінець вашого життя. Є вас є можливість для зцілення та сила долати перешкоди.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Вам далеко йти. У вас є ресурси, щоб потрапити туди, куди ви хочете.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Йдіть за вашими мріями. Йдіть за власними викликами. Настав знайти свій шлях.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Зараз ви зробили те, що могли зробити. Можна сказати, що всі зусилля були не марні.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Потрібно узяти ваше життя під контроль. Вигадуйте власні правила, настав час жити відповідально.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Проявляйте творчість маленькими кроками та порціями. Спробуйте нову їжу, одягніть інший колір, готуйте разом з дітьми, ліпіть з глини.
Знову Венера стане ретроградною аж у 2023 році 23 липня і такою буде 4 вересня.
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