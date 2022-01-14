Венера перестає бути ретроградною: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Венера перестає бути ретроградною: гороскоп для всіх знаків зодіаку

З погляду астрології, Венера "відповідає" за красу та любов у людському житті.

Венера стала ретроградною ще наприкінці 2021 року - 19 грудня і триватиме цей період фактично до закінчення січня 2022 року. До директного руху Венера повернеться 29 січня. Якщо ретроградна Венера вдаряє по інтимній сфері: відносинам, прихильності та задоволенню, то під час прямого руху планети, яка названа на честь богині кохання, варто звернути увагу на взаємини, події у колективах, любов як соціальне та біологічне, ревнощі, естетика та культура поведінки, зокрема ввічливість чи відсутність.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період директного руху Венери у 2022 році нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Перестаньте страждати за минулим життям, бо воно й далі буде вас переслідувати. Подивіться у вічі вашим страхам.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Переосмисліть бачення вашої душі. Зараз потрібно обрати нові цілі, щоб рухатися далі.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Шукайте підказки у символах, прикметах та вказівок від всесвіту, що ви отримуєте на своєму шляху.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Налаштуйтеся на власні ритми. Прислухайтеся до інтуїції. Дайте волю своїй уяві. Довіряйте своїм снам.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Пожирайте свої страхи. Не дозволяйте дрібницям турбувати вас зараз. Знайдіть час, щоб дати можливість статися чомусь прекрасному у вашому світі щодня.

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ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Зараз у вас є можливість зламати негативний цикл, щоб вийти на новий рівень розвитку та усвідомлення.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Пам'ятайте, що біль і шок - це ще не кінець історії і не кінець вашого життя. Є вас є можливість для зцілення та сила долати перешкоди.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Вам далеко йти. У вас є ресурси, щоб потрапити туди, куди ви хочете.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Йдіть за вашими мріями. Йдіть за власними викликами. Настав знайти свій шлях.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Зараз ви зробили те, що могли зробити. Можна сказати, що всі зусилля були не марні.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Потрібно узяти ваше життя під контроль. Вигадуйте власні правила, настав час жити відповідально.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Проявляйте творчість маленькими кроками та порціями. Спробуйте нову їжу, одягніть інший колір, готуйте разом з дітьми, ліпіть з глини.

Знову Венера стане ретроградною аж у 2023 році 23 липня і такою буде 4 вересня.

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