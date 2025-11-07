Венера у Скорпіоні 7–30 листопада 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Венера / © ТСН.ua

З 7 до 30 листопада 2025 року планета кохання Венера переходить у знак Скорпіона, приносячи всім знакам зодіаку хвилю пристрасті, глибоких емоцій і випробувань у стосунках.

ТСН.ua розповідає, як цей період вплине на представників різних знаків.

Овен

Цей місяць змусить вас глибше подивитися на свої стосунки. Венера у Скорпіоні пробуджує бажання контролю, але водночас допомагає зцілити старі образи. Фінансові справи, пов’язані з партнерами або спільним майном, вийдуть на перший план.

Телець

Ваш знак перебуває у прямій опозиції до Скорпіона, тож енергія Венери буде напруженою. У коханні можливі як сильне притягання, так і раптові конфлікти. У діловій сфері — час важливих домовленостей, які вимагатимуть чесності та компромісів.

Близнята

Період сприяє роботі над собою і здоровими межами у стосунках. Венера підштовхне до глибших емоцій, ніж зазвичай, і змусить замислитися, кого ви справді пускаєте у своє життя. У роботі — шанс знайти натхнення або творчу команду.

Рак

Романтичний період! Венера в Скорпіоні дарує вам магнетизм і привабливість. Це час, коли можна закохатися або повернути пристрасть у старі стосунки. Гарний момент для творчості, роботи з дітьми та емоційного самовираження.

Лев

Венера активує сімейну сферу. Можливі розмови про спільне майбутнє або облаштування дому. Ви більше цінуватимете емоційну безпеку, ніж зовнішній блиск. Але остерігайтеся надмірного контролю чи маніпуляцій.

Діва

Для вас це період інтенсивного спілкування. Можливі відверті розмови, які змінять ваші погляди на близьких людей. Венера допоможе розкрити свої почуття через слова, тексти або творчі проєкти.

Терези

Період глибокої трансформації фінансів і самооцінки. Венера змусить переосмислити, що для вас є справжньою цінністю. Не бійтеся завершити стосунки чи справи, які виснажують — це звільнить місце для нового.

Скорпіон

Венера у вашому знаку — магнетичний період! Ви приваблюєте людей без зусиль, але водночас можете стати надто ревнивими чи вимогливими. Скористайтеся цією енергією для самопізнання і зцілення старих ран.

Стрілець

Венера активує зону підсвідомості — можливі дивні сни, спогади або ностальгія за минулим коханням. Це час для внутрішньої роботи, медитацій і завершення старих історій. Нові стосунки зараз можуть розвиватися потай.

Козоріг

Соціальне життя пожвавлюється: ви привабливі для нових контактів, друзів і союзників. Венера у Скорпіоні може привести вас до важливого знайомства через спільні проєкти або спільну справу.

Водолій

Фокус зміщується на кар’єру. Венера допоможе вам створити імідж впевненої та харизматичної людини. Але не дозволяйте емоціям керувати рішеннями — баланс між почуттями й логікою стане ключем до успіху.

Риби

Венера у Скорпіоні відкриє для вас новий духовний горизонт. Можлива закоханість під час подорожі або навчання. Це час, коли кохання і віра у світ переплітаються, а інтуїція підказує правильні кроки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

