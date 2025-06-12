Венера у Тельці: які знаки зодіаку накриє хвилею кохання та фінансових змін

Венера / © ТСН.ua

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Астрологічне розміщення планети кохання й грошей — Венери — у прагматичному Тельці розпочалося 6 червня 2025 року. Розповідаємо, які знаки зодіаку відчують цей вплив найгостріше і як скористатися шансами, які відкриває цей період.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що відбувається і скільки триватиме?

З 6 червня 2025 року Венера переходить у земний знак Тельця — знак свого дому, у якому почувається найбільш комфортно. Період триватиме приблизно до 5 липня 2025 року. Протягом цього часу посилюється інтерес до краси, стабільності, матеріального достатку та тілесних насолод.

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Особливості транзиту Венери у Тельці

Любов і стосунки: люди прагнутимуть тепла, надійності й фізичної близькості. Зростає потреба у довірі та комфорті в парі.

Гроші та цінності: можуть з’явитися нові джерела доходу або бажання інвестувати у щось надійне (наприклад, нерухомість чи мистецтво).

Тіло та краса: це вдалий час для догляду за собою, оновлення гардероба, візиту до косметолога або перетворення інтер’єру.

Мистецтво та творчість: підвищена чутливість до краси сприяє натхненню в музиці, живописі та кулінарії.

Кому варто бути особливо уважним?

Найбільш сприятливо:

Телець, Діва, Козоріг — земні знаки отримають заряд гармонії, кохання й фінансових можливостей.

Рак і Риби — емоційна підтримка та нові приємні знайомства.

Потенційні виклики:

Лев і Водолій — можливе зіткнення бажання незалежності з потребою в стабільності партнера.

Скорпіон — підійматимуться питання довіри, ревнощів чи перегляду фінансових угод.

Період перебування Венери в Тельці у 2025 році триватиме з 6 червня до 5 липня 2025 року.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.