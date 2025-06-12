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Венера у Тельці: які знаки зодіаку накриє хвилею кохання та фінансових змін
Венера у Тельці обіцяє посилення чуттєвості, потреби в стабільності та несподівані бонуси в особистому житті та фінансах.
Астрологічне розміщення планети кохання й грошей — Венери — у прагматичному Тельці розпочалося 6 червня 2025 року. Розповідаємо, які знаки зодіаку відчують цей вплив найгостріше і як скористатися шансами, які відкриває цей період.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Що відбувається і скільки триватиме?
З 6 червня 2025 року Венера переходить у земний знак Тельця — знак свого дому, у якому почувається найбільш комфортно. Період триватиме приблизно до 5 липня 2025 року. Протягом цього часу посилюється інтерес до краси, стабільності, матеріального достатку та тілесних насолод.
Особливості транзиту Венери у Тельці
Любов і стосунки: люди прагнутимуть тепла, надійності й фізичної близькості. Зростає потреба у довірі та комфорті в парі.
Гроші та цінності: можуть з’явитися нові джерела доходу або бажання інвестувати у щось надійне (наприклад, нерухомість чи мистецтво).
Тіло та краса: це вдалий час для догляду за собою, оновлення гардероба, візиту до косметолога або перетворення інтер’єру.
Мистецтво та творчість: підвищена чутливість до краси сприяє натхненню в музиці, живописі та кулінарії.
Кому варто бути особливо уважним?
Найбільш сприятливо:
Телець, Діва, Козоріг — земні знаки отримають заряд гармонії, кохання й фінансових можливостей.
Рак і Риби — емоційна підтримка та нові приємні знайомства.
Потенційні виклики:
Лев і Водолій — можливе зіткнення бажання незалежності з потребою в стабільності партнера.
Скорпіон — підійматимуться питання довіри, ревнощів чи перегляду фінансових угод.
Період перебування Венери в Тельці у 2025 році триватиме з 6 червня до 5 липня 2025 року.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».
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