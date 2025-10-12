ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
3 хв

Венера у Терезах з 14 жовтня до 6 листопада 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

З 14 жовтня до 6 листопада 2025 року Венера — планета кохання, краси та гармонії — переходить у знак Терезів, створюючи атмосферу ніжності, балансу та взаєморозуміння. Цей період сприятиме відновленню стосунків, новим знайомствам і творчим починанням, але також випробує нас умінням чути одне одного та не втрачати власну рівновагу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Венера

Венера / © ТСН.ua

З 14 жовтня до 6 листопада 2025 року планета кохання, краси та стосунків — Венера — переходить у знак Терезів, де почувається “вдома”. Цей період обіцяє ніжність, гармонію, естетичність та нові можливості для примирення й пошуку спільної мови з близькими.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що принесе Венера у Терезах

Під впливом Венери в Терезах люди прагнутимуть балансу, миру та справедливості. У повітрі пануватиме енергія витонченості, співпраці та кохання.
Це чудовий час для налагодження партнерських відносин, мирного розв’язання конфліктів і розвитку творчих ідей. З’являється бажання оточити себе красою — у домі, у спілкуванні, у власному стилі.

Астрологи попереджають: надмірна поступливість може обернутися внутрішнім дисбалансом. Тому важливо не лише догоджати іншим, а й залишатися вірними собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен. Зосередьтеся на стосунках — зараз важливо слухати і бути почутими. Менше напору, більше щирості.

Телець. У роботі та побуті з’явиться потреба в красі та комфорті. Уникайте зайвої критики, шукайте гармонію у дрібницях.

Близнята. Можливі приємні знайомства, нові ідеї, романтичні імпульси. Головне — не поспішайте, дозвольте стосункам розкриватися поступово.

Рак. Захочеться тепла й стабільності. Відновлення довіри у стосунках стане можливим, якщо знизите рівень емоційної напруги.

Лев. Ви будете випромінювати чарівність і магнетизм. Це час публічних виступів, зустрічей, визнання. Але уникайте демонстративності.

Діва. Венера принесе натхнення у творчість і домашній затишок. Добре завершувати справи, що потребують естетичного чи емоційного балансу.

Терези. Ваш зоряний час. Венера у вашому знаку посилює привабливість, впевненість та здатність знаходити спільну мову навіть із тими, з ким раніше не вдавалося.

Скорпіон. Період внутрішнього переосмислення. Відпускайте минуле, якщо воно заважає гармонії у теперішньому.

Стрілець. Венера допоможе налагодити соціальні зв’язки, з’являться союзники у важливих справах. Добрий час для спільної творчості чи волонтерства.

Козеріг. Професійні контакти стануть теплішими, з’явиться довіра між колегами. Не бійтеся показати людяність у ділових стосунках.

Водолій. Період відкритості, натхнення, подорожей і нових знайомств. Ваше бачення світу приваблюватиме однодумців.

Риби. Венера допоможе глибше зрозуміти власні емоції. Ви зможете вибудувати довірливі зв’язки, якщо не тікатимете від щирості.

Вчіться слухати й домовлятися, але не забувайте про власні межі. Краса, гармонія та взаємоповага стануть найкращими провідниками цього періоду.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie