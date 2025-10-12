Венера у Терезах з 14 жовтня до 6 листопада 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Венера / © ТСН.ua

Реклама

З 14 жовтня до 6 листопада 2025 року планета кохання, краси та стосунків — Венера — переходить у знак Терезів, де почувається “вдома”. Цей період обіцяє ніжність, гармонію, естетичність та нові можливості для примирення й пошуку спільної мови з близькими.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що принесе Венера у Терезах

Під впливом Венери в Терезах люди прагнутимуть балансу, миру та справедливості. У повітрі пануватиме енергія витонченості, співпраці та кохання.

Це чудовий час для налагодження партнерських відносин, мирного розв’язання конфліктів і розвитку творчих ідей. З’являється бажання оточити себе красою — у домі, у спілкуванні, у власному стилі.

Реклама

Астрологи попереджають: надмірна поступливість може обернутися внутрішнім дисбалансом. Тому важливо не лише догоджати іншим, а й залишатися вірними собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен. Зосередьтеся на стосунках — зараз важливо слухати і бути почутими. Менше напору, більше щирості.

Телець. У роботі та побуті з’явиться потреба в красі та комфорті. Уникайте зайвої критики, шукайте гармонію у дрібницях.

Близнята. Можливі приємні знайомства, нові ідеї, романтичні імпульси. Головне — не поспішайте, дозвольте стосункам розкриватися поступово.

Реклама

Рак. Захочеться тепла й стабільності. Відновлення довіри у стосунках стане можливим, якщо знизите рівень емоційної напруги.

Лев. Ви будете випромінювати чарівність і магнетизм. Це час публічних виступів, зустрічей, визнання. Але уникайте демонстративності.

Діва. Венера принесе натхнення у творчість і домашній затишок. Добре завершувати справи, що потребують естетичного чи емоційного балансу.

Терези. Ваш зоряний час. Венера у вашому знаку посилює привабливість, впевненість та здатність знаходити спільну мову навіть із тими, з ким раніше не вдавалося.

Реклама

Скорпіон. Період внутрішнього переосмислення. Відпускайте минуле, якщо воно заважає гармонії у теперішньому.

Стрілець. Венера допоможе налагодити соціальні зв’язки, з’являться союзники у важливих справах. Добрий час для спільної творчості чи волонтерства.

Козеріг. Професійні контакти стануть теплішими, з’явиться довіра між колегами. Не бійтеся показати людяність у ділових стосунках.

Водолій. Період відкритості, натхнення, подорожей і нових знайомств. Ваше бачення світу приваблюватиме однодумців.

Реклама

Риби. Венера допоможе глибше зрозуміти власні емоції. Ви зможете вибудувати довірливі зв’язки, якщо не тікатимете від щирості.

Вчіться слухати й домовлятися, але не забувайте про власні межі. Краса, гармонія та взаємоповага стануть найкращими провідниками цього періоду.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Реклама

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.