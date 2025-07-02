Венера / © ТСН.ua

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Від 4 до 31 липня Венера — планета кохання, естетики та матеріальних радощів — перебуватиме в знаку Близнят. Це період флірту, легкості у спілкуванні, розумового збудження та творчих натхнень. Любов стає більш гнучкою, дружньою і... непередбачуваною. Люди тягнуться до розумних розмов, спонтанних зустрічей і емоційних відкриттів через діалог.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Цей період сприятиме романам на відстані, онлайн-знайомствам, розширенню контактів, а також нестандартним фінансовим рішенням, пов’язаним з інформаційними або комунікаційними сферами.

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Що чекає на кожен знак зодіаку?

Овен

Вас чекає інтелектуальне пробудження в коханні. Венера дарує вам живе спілкування, флірт і багато подорожей. Романтика — у словах, не в обіцянках. Нові зв’язки можуть бути короткими, але яскравими.

Телець

Час переоцінки цінностей. Венера виходить із вашого знаку, залишаючи вам спогади і бажання стабільності. Настає період фінансової гнучкості — дивіться, як і на що ви витрачаєтесь.

Близнята

Ви — зірка сезону. Харизма, легкість, шарм — усе працює на вас. Венера у вашому знаку робить вас магнітом для уваги, кохання, пропозицій. Успіх у творчості, комунікаціях, соцмережах.

Рак

Інтровертне кохання. Вам хочеться сховатися з кимось у затишному куточку світу. Венера в Близнятах спонукає до таємних симпатій, спогадів про колишніх, або флірту на відстані.

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Лев

Творче та соціальне піднесення. Ви чарівні, веселі й відкриті для нових зв’язків. Дружба легко перетворюється на романтику, а старі знайомства можуть несподівано заграти новими барвами.

Діва

Випробування на гнучкість. Венера активує ваш сектор кар’єри — флірт може прийти на роботу, або ж краса вплине на авторитет. Будьте уважними до іміджу й комунікацій на публіці.

Терези

Натхнення і подих свободи. Ви почуваєтесь легко, вас приваблюють іноземці, мандрівки, інтелектуальні дебати. Можливе захоплення вчителем або ментором.

Скорпіон

Глибока перевірка на щирість. Легковажність Венери в Близнятах вам не до душі — вас тягне вглиб. Якщо партнер не витримає вашого емоційного градуса — краще дати паузу.

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Стрілець

Час партнерства. Венера заходить до вашого протилежного знака, активуючи стосунки. Романтичні, ділові, дружні — ви шукаєте рівного. Флірт може швидко перерости у щось значуще.

Козоріг

Легкі флірти на робочому ґрунті. Венера заграє у сфері щоденних справ. Можливі симпатії на роботі, цікаві колеги, нові захоплення, пов’язані з побутом або здоров’ям.

Водолій

Грайлива муза. Ваш розум вирує ідеями, а серце — легко захоплюється. Ідеальний час для творчості, побачень, спонтанних знайомств і літніх пригод.

Риби

Домашнє переосмислення. Венера активує ваш емоційний тил. Можливе примирення в родині, романтика з людиною з минулого або бажання створити тепле гніздечко.

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Венера в Близнятах — це свобода, гра, ідеї та симпатії, які починаються зі слів. Для одних — це шанс розправити крила у коханні, для інших — виклик бути більш гнучкими в емоціях. Найголовніше — говорити. І слухати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як знайти любов, стабільність і внутрішню рівновагу: кельтський гороскоп дерев на літо 2025 року.