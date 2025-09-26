Венера в Діві від 19 вересня 2025 року: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Венера / © ТСН.ua

Під впливом Діви Венера втрачає показну романтичність і набуває земного, практичного відтінку.

У цей період на перший план виходять турбота, уважність і щирість. Люди прагнуть стабільності, здорових стосунків і чистоти у всіх сенсах — від побуту до думок.

Однак є й ризик: Діва може зробити нас надто критичними — як до себе, так і до інших. Тому важливо не вимагати ідеалу, а помічати красу у дрібницях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Овен

Ваш фокус зміщується на практичну сторону життя. Стосунки потребують більше уваги до побуту, розподілу обов’язків і турботи про здоров’я.

Порада: покажіть любов діями, а не змаганням за лідерство.

Телець

Це гармонійний період для вас: Венера, ваш покровитель, у земному знаку. Виникне бажання облаштовувати дім, створювати комфорт і стабільність у парі.

Порада: не бійтеся проявляти ніжність просто і щиро.

Близнюки

Зростає потреба у чесності в комунікації. Розмови з коханими стануть глибшими, але й вимагатимуть більше щирості.

Порада: не перевантажуйте аналізом — слухайте серце.

Рак

Венера в Діві принесе гармонію в домашні справи й у взаємини з близькими. Гарний час для спільного облаштування простору чи планування сімейних справ.

Порада: не критикуйте — краще дбайливо підказуйте.

Лев

Романтика набуває реалістичних рис: тепер важливі не великі слова, а щоденна підтримка.

Порада: не ображайтеся, якщо партнер не надто демонстративний — зараз мова любові у справах, а не у виставах.

Діва

Ваш зоряний час! Венера у вашому знаку підсилює привабливість, харизму і прагнення до гармонії.

Порада: дозволяйте собі насолоджуватися моментом — не все потрібно вдосконалювати.

Терези

Настає період внутрішнього аналізу: ви переоцінюєте стосунки, шукаєте справжню рівновагу.

Порада: не тримайте у собі сумніви — щирість стане ліками.

Скорпіон

Ви прагнете глибших, довірливих зв’язків. Любов проявиться через відданість і допомогу партнеру.

Порада: менше ревнощів, більше співучасті.

Стрілець

Час навести лад у романтичному житті. Венера у Діві допоможе зрозуміти, чого ви насправді хочете від стосунків.

Порада: не бійтеся рутини — у ній теж є тепло.

Козоріг

Серйозність і відповідальність — ваші союзники у цей час. Ви готові зробити стосунки більш стабільними.

Порада: не перетворюйте кохання на план — залиште місце для почуттів.

Водолій

Венера в Діві вчить вас конкретності у коханні. Якщо любите — покажіть це справами.

Порада: не ускладнюйте все роздумами, дійте просто і чесно.

Риби

Період може стати дзеркалом: Венера у протилежному знаку висвітлює ваші слабкі місця у стосунках.

Порада: не ідеалізуйте партнера, шукайте рівновагу між духовним і земним.

Що важливо знати про цей період

Це час реалістичної любові , коли почуття мають пройти перевірку справами.

Дрібниці мають значення: турбота, увага, слово підтримки — найкращі прояви кохання.

Не варто вимагати досконалості: краще навчитися бачити красу в природності.

Пік енергії Венери в Діві — наприкінці вересня, коли відбуватиметься гармонійний аспект із Юпітером. Це час, сприятливий для початку серйозних стосунків і зміцнення вже наявних.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

