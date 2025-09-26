ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
3 хв

Венера в Діві від 19 вересня 2025 року: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

З 19 вересня до 13 жовтня 2025 року планета кохання, гармонії та краси — Венера — переходить у знак практичної та розсудливої Діви. Це час, коли любов стає менш емоційною, але більш усвідомленою: почуття перевіряються діями, а не словами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Венера

Венера / © ТСН.ua

Під впливом Діви Венера втрачає показну романтичність і набуває земного, практичного відтінку.

У цей період на перший план виходять турбота, уважність і щирість. Люди прагнуть стабільності, здорових стосунків і чистоти у всіх сенсах — від побуту до думок.

Однак є й ризик: Діва може зробити нас надто критичними — як до себе, так і до інших. Тому важливо не вимагати ідеалу, а помічати красу у дрібницях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Овен
Ваш фокус зміщується на практичну сторону життя. Стосунки потребують більше уваги до побуту, розподілу обов’язків і турботи про здоров’я.
Порада: покажіть любов діями, а не змаганням за лідерство.

Телець
Це гармонійний період для вас: Венера, ваш покровитель, у земному знаку. Виникне бажання облаштовувати дім, створювати комфорт і стабільність у парі.
Порада: не бійтеся проявляти ніжність просто і щиро.

Близнюки
Зростає потреба у чесності в комунікації. Розмови з коханими стануть глибшими, але й вимагатимуть більше щирості.
Порада: не перевантажуйте аналізом — слухайте серце.

Рак
Венера в Діві принесе гармонію в домашні справи й у взаємини з близькими. Гарний час для спільного облаштування простору чи планування сімейних справ.
Порада: не критикуйте — краще дбайливо підказуйте.

Лев
Романтика набуває реалістичних рис: тепер важливі не великі слова, а щоденна підтримка.
Порада: не ображайтеся, якщо партнер не надто демонстративний — зараз мова любові у справах, а не у виставах.

Діва
Ваш зоряний час! Венера у вашому знаку підсилює привабливість, харизму і прагнення до гармонії.
Порада: дозволяйте собі насолоджуватися моментом — не все потрібно вдосконалювати.

Терези
Настає період внутрішнього аналізу: ви переоцінюєте стосунки, шукаєте справжню рівновагу.
Порада: не тримайте у собі сумніви — щирість стане ліками.

Скорпіон
Ви прагнете глибших, довірливих зв’язків. Любов проявиться через відданість і допомогу партнеру.
Порада: менше ревнощів, більше співучасті.

Стрілець
Час навести лад у романтичному житті. Венера у Діві допоможе зрозуміти, чого ви насправді хочете від стосунків.
Порада: не бійтеся рутини — у ній теж є тепло.

Козоріг
Серйозність і відповідальність — ваші союзники у цей час. Ви готові зробити стосунки більш стабільними.
Порада: не перетворюйте кохання на план — залиште місце для почуттів.

Водолій
Венера в Діві вчить вас конкретності у коханні. Якщо любите — покажіть це справами.
Порада: не ускладнюйте все роздумами, дійте просто і чесно.

Риби
Період може стати дзеркалом: Венера у протилежному знаку висвітлює ваші слабкі місця у стосунках.
Порада: не ідеалізуйте партнера, шукайте рівновагу між духовним і земним.

Що важливо знати про цей період

  • Це час реалістичної любові, коли почуття мають пройти перевірку справами.

  • Дрібниці мають значення: турбота, увага, слово підтримки — найкращі прояви кохання.

  • Не варто вимагати досконалості: краще навчитися бачити красу в природності.

  • Пік енергії Венери в Діві — наприкінці вересня, коли відбуватиметься гармонійний аспект із Юпітером. Це час, сприятливий для початку серйозних стосунків і зміцнення вже наявних.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie