Венера в Діві від 19 вересня 2025 року: гороскоп для всіх знаків Зодіаку
З 19 вересня до 13 жовтня 2025 року планета кохання, гармонії та краси — Венера — переходить у знак практичної та розсудливої Діви. Це час, коли любов стає менш емоційною, але більш усвідомленою: почуття перевіряються діями, а не словами.
Під впливом Діви Венера втрачає показну романтичність і набуває земного, практичного відтінку.
У цей період на перший план виходять турбота, уважність і щирість. Люди прагнуть стабільності, здорових стосунків і чистоти у всіх сенсах — від побуту до думок.
Однак є й ризик: Діва може зробити нас надто критичними — як до себе, так і до інших. Тому важливо не вимагати ідеалу, а помічати красу у дрібницях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку
Овен
Ваш фокус зміщується на практичну сторону життя. Стосунки потребують більше уваги до побуту, розподілу обов’язків і турботи про здоров’я.
Порада: покажіть любов діями, а не змаганням за лідерство.
Телець
Це гармонійний період для вас: Венера, ваш покровитель, у земному знаку. Виникне бажання облаштовувати дім, створювати комфорт і стабільність у парі.
Порада: не бійтеся проявляти ніжність просто і щиро.
Близнюки
Зростає потреба у чесності в комунікації. Розмови з коханими стануть глибшими, але й вимагатимуть більше щирості.
Порада: не перевантажуйте аналізом — слухайте серце.
Рак
Венера в Діві принесе гармонію в домашні справи й у взаємини з близькими. Гарний час для спільного облаштування простору чи планування сімейних справ.
Порада: не критикуйте — краще дбайливо підказуйте.
Лев
Романтика набуває реалістичних рис: тепер важливі не великі слова, а щоденна підтримка.
Порада: не ображайтеся, якщо партнер не надто демонстративний — зараз мова любові у справах, а не у виставах.
Діва
Ваш зоряний час! Венера у вашому знаку підсилює привабливість, харизму і прагнення до гармонії.
Порада: дозволяйте собі насолоджуватися моментом — не все потрібно вдосконалювати.
Терези
Настає період внутрішнього аналізу: ви переоцінюєте стосунки, шукаєте справжню рівновагу.
Порада: не тримайте у собі сумніви — щирість стане ліками.
Скорпіон
Ви прагнете глибших, довірливих зв’язків. Любов проявиться через відданість і допомогу партнеру.
Порада: менше ревнощів, більше співучасті.
Стрілець
Час навести лад у романтичному житті. Венера у Діві допоможе зрозуміти, чого ви насправді хочете від стосунків.
Порада: не бійтеся рутини — у ній теж є тепло.
Козоріг
Серйозність і відповідальність — ваші союзники у цей час. Ви готові зробити стосунки більш стабільними.
Порада: не перетворюйте кохання на план — залиште місце для почуттів.
Водолій
Венера в Діві вчить вас конкретності у коханні. Якщо любите — покажіть це справами.
Порада: не ускладнюйте все роздумами, дійте просто і чесно.
Риби
Період може стати дзеркалом: Венера у протилежному знаку висвітлює ваші слабкі місця у стосунках.
Порада: не ідеалізуйте партнера, шукайте рівновагу між духовним і земним.
Що важливо знати про цей період
Це час реалістичної любові, коли почуття мають пройти перевірку справами.
Дрібниці мають значення: турбота, увага, слово підтримки — найкращі прояви кохання.
Не варто вимагати досконалості: краще навчитися бачити красу в природності.
Пік енергії Венери в Діві — наприкінці вересня, коли відбуватиметься гармонійний аспект із Юпітером. Це час, сприятливий для початку серйозних стосунків і зміцнення вже наявних.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
