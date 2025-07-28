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- Астрологія
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Венера в Раку 2025: гороскоп любові та стосунків з 31 липня по 25 серпня
Венера переходить у чуттєвий знак Рака, відкриваючи період глибокої емоційності, потреби в затишку та теплих стосунках.
Венера — планета кохання, краси та цінностей — у знаку Рака стає більш інтуїтивною, ніж раціональною. Раки керуються серцем, а не розумом. Тому в цей період ми шукаємо емоційної безпеки, хочемо турботи, ніжності та глибокого зв’язку. Цінуються щирість, традиції, родина, душевна близькість, а також комфортне домашнє середовище.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Ключові теми періоду:
посилення емоційних прив’язаностей;
потреба в безпеці у стосунках;
повернення до сімейних цінностей;
бажання прикрашати дім, готувати, створювати затишок;
інтуїція та ностальгія в коханні.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Овен
Фокус: домашні справи та сімейні стосунки
Ви раптом станете сентиментальнішими — захочеться повернутись у рідні місця або облаштувати дім. Хороший час для сімейного примирення.
Телець
Фокус: спілкування та родинні зв’язки
Ваша чуттєвість посилиться, з'явиться бажання ділитися добром. Слова матимуть велику силу — не стримуйте теплих визнань і ніжності.
Близнята
Фокус: фінанси та самоцінність
Гроші йдуть туди, де комфорт. Ви можете вкладатися у затишок, подарунки для рідних або щось пов’язане з родинними традиціями.
Рак
Фокус: любов до себе, чарівність і романтика
Ваша харизма сяє! Люди тягнуться до вас, бо ви даруєте тепло. Час для оновлення стилю та вираження своєї ніжної суті.
Лев
Фокус: внутрішній світ і минуле
Можлива ностальгія або несподівані емоції. Ви можете згадувати старі стосунки або зануритися в емоційне відновлення.
Діва
Фокус: дружба і спільноти
Вам захочеться більше душевності у спілкуванні. У цей час дружба може перерости у щось більше або виникнуть нові теплі знайомства.
Терези
Фокус: кар’єра з людським обличчям
Ваш шарм стане помітним і на роботі — можна досягти впливу завдяки вмінню проявляти турботу. Стосунки з керівництвом покращуються.
Скорпіон
Фокус: мрії, віра та романтика на відстані
Тяга до романтичних пригод і глибших філософських роздумів. Ідеальний час для мандрів або кохання з "іншого світу".
Стрілець
Фокус: близькість, підтримка та глибина
Час для глибоких емоцій. Ви шукаєте справжніх, трансформуючих стосунків. Можливо, вам доведеться довіритися комусь на новому рівні.
Козоріг
Фокус: партнерство і стосунки
Цей транзит підкреслить ваші емоційні потреби в союзі. Ви захочете мати поруч людину, з якою можна побути справжніми, без масок.
Водолій
Фокус: турбота про себе та інших
Ваш фокус зміщується на здоров’я, щоденні звички, служіння. Ви можете несподівано знайти радість у приготуванні вечері або турботі про когось близького.
Риби
Фокус: натхнення, флірт та творчість
Любовний настрій буде на висоті! Можливі нові закоханості, творче натхнення та бажання прикрашати світ навколо.
Венера в Раку — це не про яскраві жести, а про внутрішню глибину. Найбільша магія цього транзиту — в ніжності, турботі та здатності бути поруч. Це час, коли любов виявляється не словами, а жестами, обіймами, домашнім пирогом і вмінням слухати.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.