"Весна дуже важлива для України": тарологиня розповіла, як триватиме війна 2023 року

Російські окупанти продовжуватимуть активно обстрілювати Україну, проте українці все ж переможуть.

Про це сказала відома тарологиня Анна Єфремова.

Тарологиня зазначила, що в Україні і в 2023 році триватимуть бойові дії та постійні обстріли. Україна гарантована переможе у війні, проте нас чекають також і втрати.

"Україна буде на емоційному рівні проводити ту ж політику, що вела раніше: переговори із зарубіжними партнерами, допомога партнерів, повернення до минулих досягнень, до тих цілей, які є. Десь буде питання щодо повернення землі. Весна дуже значуща для України", - вважає Анна Єфремова.

Тарологиня вважає, що окупанти у 2023 році намагатимуться наступати, а тому українським захисникам буде не просто тримати оборону. Проте Росію чекає поразка та складні часи.

Нагадаємо, мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

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