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"Весна дуже важлива для України": тарологиня розповіла, як триватиме війна 2023 року

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"Весна дуже важлива для України": тарологиня розповіла, як триватиме війна 2023 року

Фото: Associated Press

Війна Росії проти України триватиме у 2023 році.

Російські окупанти продовжуватимуть активно обстрілювати Україну, проте українці все ж переможуть. 

Про це сказала відома тарологиня Анна Єфремова. 

Тарологиня зазначила, що в Україні і в 2023 році триватимуть бойові дії та постійні обстріли. Україна гарантована переможе у війні, проте нас чекають також і втрати. 

"Україна буде на емоційному рівні проводити ту ж політику, що вела раніше: переговори із зарубіжними партнерами, допомога партнерів, повернення до минулих досягнень, до тих цілей, які є. Десь буде питання щодо повернення землі. Весна дуже значуща для України", - вважає Анна Єфремова. 

Тарологиня вважає, що окупанти у 2023 році намагатимуться наступати, а тому українським захисникам буде не просто тримати оборону. Проте Росію чекає поразка та складні часи. 

Нагадаємо, мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
368
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