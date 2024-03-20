Весняне рівнодення 20 березня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на весняне рівнодення 20 березня 2024 року розповідає, що Терезам слід опанувати себе, а Ракам - поринути у почуття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на весняне рівнодення 20 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Король пентаклів"

Потрібно раціонально використовувати фінанси. У стосунках прагніть стабільності. А на роботі - успіх не за горами.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте над своїми бажаннями. У стосунках обирайте стабільного партнера. На роботі просувайтеся до успіху.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка мечів"

Вам хочуть зробити боляче. У стосунках потрібно знайти тиху гавань. А на роботі навчитися оборонятися.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. У стосунках дійте активно. На роботі шукайте однодумців та партнерів, які близькі вам за духом.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. У любові дійте виважено. У робочих справах очікуйте на нові виклики.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка мечів"

Попереду вас очікують випробування. У стосунках не стійте на місці. На роботі проявіть силу і професіоналізм.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече. Все змінюється. У стосунках опануйте себе. На роботі підготуйте запасний варіант.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король кубків"

Зрозумійте, що ви хочете від стосунків. У коханні не згадуйте минулі стосунки. На роботі дослухайтеся до порад мудрих чоловіків.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка кубків"

Не забувайте про маленькі радощі життя. У стосунках варто вирушити на побачення, а на роботі час для корпоративу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справа покращується. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. А на роботі стабільно рухайтеся до успіху.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

Час для щастя близько. У стосунках пориньте у почуття. А на роботі додайте драйву.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Закохані"

Вам необхідне партнерство. У коханні йдіть одне до одного. А у русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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