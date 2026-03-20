Весняне рівнодення 2026: що категорично не можна робити 20 березня і як не зіпсувати цей день

20 березня 2026 року настає весняне рівнодення — один із найсильніших днів року, коли будь-які дії можуть мати довготривалі наслідки.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Весняне рівнодення / © ТСН.ua

Весняне рівнодення традиційно вважається моментом балансу між світлом і темрявою, але водночас — точкою запуску нового життєвого циклу. Саме тому астрологи радять особливо уважно ставитися до своїх дій, слів і навіть думок у цей день.

За їхніми словами, енергія рівнодення підсилює як позитивні, так і негативні процеси, тому важливо не допустити помилок, які можуть “закріпитися” на найближчі місяці.

Що не можна робити у весняне рівнодення

Насамперед не варто провокувати конфлікти. Будь-які сварки цього дня можуть затягнутися надовго і мати серйозні наслідки для стосунків.

Також не рекомендується триматися за минуле — старі образи, незавершені ситуації або токсичні зв’язки можуть завадити початку нового етапу.

Астрологи застерігають і від імпульсивних рішень. Попри сильне бажання діяти, важливо зберігати холодний розум і не піддаватися емоціям.

Крім того, не варто перевантажувати себе роботою або брати на себе занадто багато — це може призвести до швидкого виснаження.

Що варто зробити цього дня

Натомість весняне рівнодення — ідеальний час для нових починань. Це може бути як великий проєкт, так і невелика зміна у щоденному житті.

Експерти радять чітко сформулювати свої наміри і цілі — усе задумане цього дня має особливу силу.

Також варто навести лад у домі та думках: прибирання або символічне “очищення” допоможе звільнити простір для нового.

Корисним буде і перебування на природі — це допоможе відновити внутрішній баланс і відчути перехід у новий цикл.

Весняне рівнодення 2026 року — це день, коли важливо не лише діяти, а й усвідомлювати свої кроки. Саме зараз закладається фундамент майбутніх змін — і від ваших рішень залежить, якими вони будуть.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

