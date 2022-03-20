Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Раніше у день весняного рівнодення розпочинався новий рік.

20 березня 2022 року відбудеться весняне рівнодення. У багатьох народів у різні часи весняне рівнодення було початком Нового року.

Цей момент слугує відліком для важливих подій у різних релігіях, зокрема, в юдаїзмі (Песах), християнстві (обчислення дати Великодня), ісламі (Навруз) тощо.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку для весняного рівнодення 20 березня 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Пізнання самого себе - небезпечне заняття. Ви можете стати дуже "домашніми", проте, маскуючись під культурних, ви досі можете пізнатися самого себе. Проте нині у ці складні часи варто замислитися над тим, що ви забороняєте самому собі.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

"Хто ви?", - зараз саме час спитати це у себе. Ми схильні відповідати на це запитання крізь призму думок, стосунків і професій. Але насправді знайомство з собою - це тривалий та багатогранний процес. "Я" починається у фізичному тілі і всім тим, що тіло може відчути, спробувати, побачити, почути та понюхати. Тому зараз варто сконцентруватися на відчуттях.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Ми намагаємося приручити те, що нас лякає. Самопізнання у цьому плані мало чим відрізняється. Ми ховаємо свою глибинну мудрість, інтуїцію, потреби і бажання під шаром завченої "правильної" поведінки. Ми відмовляємося визнавати те, що вважаємо недоречним та непомірним. Приховані істини та бажання схожі на змій в садку, - їхній шелест ледь чут, але він привертає увагу та насторожує.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Зараз замисліться над ти, коли ваше тіло хоче здійснити якийсь незвичний для вас рух, - чи ви зупиняєте його? Чи ви пригнічуєте у зародку, наприклад, бажання співати? Ви краще будете їсти те, що заведено чи те, що насправді хоче ваш організм? Чи ви прислухаєтеся до тихого голосу інтуїції? Нині час все змінити.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Чи бувають у вас потаємні думки, які схожі на змій в саду, що вказують на неприємні та темні істини? Якщо вам важко знайти те, що приховане, згадайте найсвіжіший випадок, коли ви відчували сором, невпевненість або втрату контактів з собою. Знання - двосічний ніж. З його допомогою можна загнати себе в звичні рамки всезагального. А можна почати жити усвідомлено і радіти тому, що ви прекрасні.

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ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

У житті бувають моменти, коли ми занурюємося у стан липкої апатії. Зараз потрібно знайти спокій та рухатися далі. Розчищайте собі шлях, розпочинайте з чистого аркуша, розкривайте свій потенціал. На вашому шляху є перешкоди, але у вас вистачить сил, щоб її прибрати.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Відпускайте те, що заважає вам. Вам потрібно усвідомити свої емоції, щоб потім відпусти їх назовні. Водночас шаманські та цілительські практики, навпаки, пропонують відпускати емоції без усвідомлення або участі розуму. Який варіант підходить саме вам - спробуйте перевірити це самостійно.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

У часи війни наші емоції схожі на камінь, який кинули у воду. Саме там бере початок ваш процес зцілення. Навіть незначні зміни важливі, адже кожна з них підсилює ефект наступної. Настає час змін і ви можете зцілити себе самостійно.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Справжні зміни в людині завжди відбуваються всередині. Коли у житті немає гармонії, навряд чи ваші дії йдуть від серця. Іноді ви губитеся у власних думках, що взагалі забуваєте про те, що у вас є серце. Це потрібно виправляти.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Знайдіть зручне місце та сядьте. Зробіть кілька глибоких вдихів. Кожний наступний вдих має бути набагато глибшим за попередній. Тепер уявіть, що кожний вдих - це пучок світла, яке потрапляє у ваше тіло. Поступово накопичуючись, вони сповнюють серце сяйвом. Дозвольте світлу йти за межі вашого тіла.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Кожний з нас - камінь, який кинули в "ставок" сім'ї, друзів, громадськості та миру. Попри те, що ви робите у цьому світі щодня, спитайте себе, які цілі вашої душі у цьому світі, яку енергію ви хочете випромінювати, рухаючись життям?

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Робіть добрі вчинки там, де ви є. Якщо зібрати всі ці дрібниці разом, то вони змінять світ.

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