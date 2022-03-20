Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

З точки зору енергетики, це хороший день, щоб практикувати за допомогою бубна.

20 березня 2022 року настане астрономічна весна та весняне рівнодення. Це свято розпочнеться о 17:33 за Києвом.

Рівнодення: астрономія

Рівнодення — астрономічне явище, коли центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор. При спостереженні Землі з космосу в рівнодення термінатор проходить географічними полюсами Землі і перпендикулярний земному екватору. Розрізняють весняне та осіннє рівнодення.

Весняне рівнодення: езотерика

20 березня 2022 року — день оновлення, цього дня люди раніше розпочинали новий життєвий цикл. Це одне із великих свят річного кола. Для того, щоб жити в гармонії із всесвітом, зовсім не обов'язково бути "відьмою двадцять восьмого рівня у сьомому поколінні, що практикує". Досить просто віри в чаклунство, в те, що вас чують боги і в те, що ваші бажання виповнюватися.

Цей час згадати про полярність існування — ми маємо враховувати як позитивні сторони, так і негативні. Весняне рівнодення — це час рівноваги, у тому числі внутрішньої та зовнішньої.

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Весняне рівнодення: традиції та історія

Хоча рівнодення означає рівність, езотерики роблять певний акцент і зростання дня. Дні стають теплішими, з'являються перші квіти, на деревах розпускаються бруньки. У класичному світі Стародавньої Греції та Риму, а також у персів весняне рівнодення вважалося початком нового року. Древні культури пов'язували цей день із початком: у момент рівнодення відбувається поворот колеса пір року, світобудова відкриває свіжість, енергію, відродження природи.

Інша назва весняного рівнодення – Остара, або Еостра. Згідно з реконструкціями міфологів, давньогерманське божество, імовірно пов'язане з приходом весни та пробудженням природи. Ім'я богині в рамках цієї концепції носив місяць квітень у давньоанглійській та старонімецькій традиції. Ряд дослідників зводить її до загальноєвропейської богині світанку. Головні символи Остари – яйця та заєць (кролик), які потім християнство зробило символами Великодня.

Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: що потрібно робити

зробіть прибирання у будинку;

викиньте все непотрібне та старе;

напишіть список справ та нових цілей для себе;

загадайте бажання і запишіть його на аркуші паперу, а потім сховайте;

попрощайтеся з негативними думками та помиріться з рідними;

моліться, медитуйте та очищайте свою свідомість;

прийміть душ і змийте всі погані думки та події;

робіть практики з бубном;

вітайте духів-помічників, предків, сили природи;

з'єднуйтесь з праматерями, подругами, матерями, наставницями;

керуйте почуттями та емоціями;

приготуйте пироги та млинці;

поставте на стіл сир, рибу, мед, молоко;

заваріть чай із травами та медом;

підготуйте зерна, щоб нагодувати птахів, віднесіть у ліс або парку їжу для звірів;

прикрасіть будинок квітами та проростками насіння;

прикрасити святковий стіл прикрашені яйця. Потім їх можна з'їсти або подарувати тому, кому ви бажаєте добра і позитиву. Яйця можна не приготувати, а зробити з глини або солоного тіста. Таке яйце стане талісманом для дому, саду, сім'ї чи людини.

Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: що категорично не можна робити

з'ясовувати стосунки та злитися;

сумувати;

сумувати;

нудьгувати.

Лада Лузіна розповіла, як зустрічати весняне Рівнодення