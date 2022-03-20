Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

З точки зору енергетики, це хороший день, щоб практикувати за допомогою бубна.
20 березня 2022 року настане астрономічна весна та весняне рівнодення. Це свято розпочнеться о 17:33 за Києвом.
Рівнодення: астрономія
Рівнодення — астрономічне явище, коли центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор. При спостереженні Землі з космосу в рівнодення термінатор проходить географічними полюсами Землі і перпендикулярний земному екватору. Розрізняють весняне та осіннє рівнодення.
Весняне рівнодення: езотерика
20 березня 2022 року — день оновлення, цього дня люди раніше розпочинали новий життєвий цикл. Це одне із великих свят річного кола. Для того, щоб жити в гармонії із всесвітом, зовсім не обов'язково бути "відьмою двадцять восьмого рівня у сьомому поколінні, що практикує". Досить просто віри в чаклунство, в те, що вас чують боги і в те, що ваші бажання виповнюватися.
Цей час згадати про полярність існування — ми маємо враховувати як позитивні сторони, так і негативні. Весняне рівнодення — це час рівноваги, у тому числі внутрішньої та зовнішньої.
Весняне рівнодення: традиції та історія
Хоча рівнодення означає рівність, езотерики роблять певний акцент і зростання дня. Дні стають теплішими, з'являються перші квіти, на деревах розпускаються бруньки. У класичному світі Стародавньої Греції та Риму, а також у персів весняне рівнодення вважалося початком нового року. Древні культури пов'язували цей день із початком: у момент рівнодення відбувається поворот колеса пір року, світобудова відкриває свіжість, енергію, відродження природи.
Інша назва весняного рівнодення – Остара, або Еостра. Згідно з реконструкціями міфологів, давньогерманське божество, імовірно пов'язане з приходом весни та пробудженням природи. Ім'я богині в рамках цієї концепції носив місяць квітень у давньоанглійській та старонімецькій традиції. Ряд дослідників зводить її до загальноєвропейської богині світанку. Головні символи Остари – яйця та заєць (кролик), які потім християнство зробило символами Великодня.
Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: що потрібно робити
- зробіть прибирання у будинку;
- викиньте все непотрібне та старе;
- напишіть список справ та нових цілей для себе;
- загадайте бажання і запишіть його на аркуші паперу, а потім сховайте;
- попрощайтеся з негативними думками та помиріться з рідними;
- моліться, медитуйте та очищайте свою свідомість;
- прийміть душ і змийте всі погані думки та події;
- робіть практики з бубном;
- вітайте духів-помічників, предків, сили природи;
- з'єднуйтесь з праматерями, подругами, матерями, наставницями;
- керуйте почуттями та емоціями;
- приготуйте пироги та млинці;
- поставте на стіл сир, рибу, мед, молоко;
- заваріть чай із травами та медом;
- підготуйте зерна, щоб нагодувати птахів, віднесіть у ліс або парку їжу для звірів;
- прикрасіть будинок квітами та проростками насіння;
- прикрасити святковий стіл прикрашені яйця. Потім їх можна з'їсти або подарувати тому, кому ви бажаєте добра і позитиву. Яйця можна не приготувати, а зробити з глини або солоного тіста. Таке яйце стане талісманом для дому, саду, сім'ї чи людини.
Весняне рівнодення 20 березня 2022 року: що категорично не можна робити
- з'ясовувати стосунки та злитися;
- сумувати;
- сумувати;
- нудьгувати.