Весняне рівнодення 20 березня 2022: як давнє свято перетворилося на християнський Великдень

Багато вчених намагалися пов'язати народні великодні звичаї з дохристиянськими традиціями шанування Остари.

20 березня 2022 року настане весняне рівнодення. Раніше у давніх народів це був день початку нового року та шанування богині. Її символи прийшли з глибин віків та були успішно використані християнством. Адже в яйцях та кроликах ми тепер бачимо воскресіння Ісуса Христа, а не язичницькі елементи. Але насправді вони – атрибути старої богині весни та воскресіння, яку успішно адаптували до нової віри. Але на тілі ті, хто святкує Великдень, поклоняються не Ісусу, а богині світанку. У цьому матеріалі розповімо про це докладніше.

Богиня Остара: хто це

Остара, або Еостра — це давньогерманське божество, імовірно пов'язане з приходом весни та пробудженням природи. Ім'я Еостри носив місяць квітень у давньоанглійській та старонімецькій традиції.

Похідне від цієї основи ім'я носила, мабуть, одна з головних богинь праіндоєвропейського пантеону — богиня світанку. До цього образу сягають грецька Еос, римська Аврора, латиська Аустра, литовська Аушріне, Ведійська Ушас.

Першим висловив припущення про існування цієї богині монах Біда Високоповажний, таким чином він намагався пояснити англійську назву Великодня (англ. Easter – ред).

Міфолог Якоб Грімм припустив кревність цих назв і припустив існування давньонімецької язичницької богині з індоєвропейським корінням.

Весняне рівнодення: Остара та Великдень

Багато вчених намагалися пов'язати народні великодні звичаї з дохристиянськими традиціями шанування Остари. Часто стверджується, що звичай фарбувати яйця на Великдень має язичницьке походження та пов'язаний із культом Остари, але є свідчення, що ця традиція з'явилася ще у Месопотамії.

З Еострой пов'язується і образ великоднього зайця. Етнограф Чарльз Дж. Більсон виділив у північноєвропейській традиції цілу низку весняних звичаїв та обрядів, у яких фігурував заєць. Наділення цієї тварини сакральними властивостями йде в глибину століть і, ймовірно, воно було якось пов'язане з великими весняними святами у стародавніх мешканців землі. Деякі стверджують, що зайці, ймовірно, були священними тваринами Еостри, подібно до того, як кішки були тваринами німецької богині Фрей.

Остара: кролики та яйця

Кролик — тварина, що відрізняється надзвичайною плодючістю. Культ Еостри був поширений серед англосаксів, і асоціація зайців з великодніми святами існувала у фольклор. Вважається, що зайці несли світильники Еостри, яка була богинею ранкової зорі та весняної родючості. Коріння цієї традиції, швидше за все, губиться в глибині століть, оскільки заєць був твариною, яка супроводжувала і грецьку богиню Афродіту.

Цікаво, що на Мальті існує традиція на Великдень випікати фігурки — фіголлі (у тому числі і у вигляді зайців) із пісочного тіста з марципановою начинкою. Фіголлі, як правило, прикрашають глазур'ю світлих квітів, перлинами кондитерськими і шоколадними яйцями.

Традиція фарбування яєць з'явилася задовго до християнства, у давнину. В Африці знайдено прикрашені різьбленням страусові яйця віком близько 60 000 років. Розписані страусові яйця, а також золоті та срібні, часто зустрічаються у похованнях стародавніх шумерів та єгиптян, датованих аж до початку III тисячоліття до н. е.

Також читайте День весняного рівнодення: що варто зробити та чого категорично слід уникати

Звичай фарбувати яйця пов'язаний із дохристиянським святкуванням весни. Ще в дохристиянські часи яйце у багатьох народів було уособленням творчої сили природи. Весь всесвіт представлявся вийшов з яйця. Ставлення до яйця як до символу народження відбилося у віруваннях та звичаях єгиптян, персів, греків, римлян. У слов'янських народів яйце асоціювалося з родючістю землі, з весняним відродженням природи. З появою християнства у процесі релігійного синкретизму символи стародавнього язичницького поклоніння збереглися та були адаптовані для християнської релігії

Остара та неоязничники

Остара чи Еостра шанується у багатьох неоязичницьких громадах. Її свято зазвичай відзначають на весняне рівнодення, часто використовуючи традиційну великодню символіку.

З точки зору сучасних неоязичничників, Остара символізує точку, коли день дорівнює ночі, а сили темряви і світла знаходяться в ідеальному балансі. У вікканській міфології Богиня на цей момент молодшає і стає незайманою, а Бог Сонця – виростає в юнака. Потім бог вступає зі своєю матір'ю у священний шлюб, щоб зачати нове дитя. Через дев'ять місяців у Йоль (зимові сонцестояння) богиня знову стане Великою матір'ю та коло року розпочнеться спочатку.

Читайте також:

Початок астрономічної весни: які можливості відкриває День весняного рівнодення