Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Весняне рівнодення – це момент, коли день і ніч мають однакову тривалість, знаменуючи перехід до світлої половини року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на весняне рівнодення 20 березня 2025 року розповідає, що Стрільцям варто бути попереду, а Ракам не варто ставити під удар стосунки.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на весняне рівнодення 20 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Проведіть цей день у роздумах. Зрозумійте для чого вам ці стосунки та опануйте свої почуття на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте внутрішнім відчуттям. Прислухайтеся до голосу серця у коханні. Не відкидайте інтуїцію у розв’язанні робочих питань.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз жезлів"

Щосили рухайтеся вперед. У стосунках обирайте сильних партнерів. Щодо роботи, то час проявити активність.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Час для втрат настав. Не ставте під удар ваші стосунки. У розв’язанні робочих питань буде відчуття гіркоти втрати.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Перевірте чи ваші дії не є марними. У стосунках не варто закопувати у землю те, що маєте. У русі кар’єрними сходами виберіть одну, але важливу ціль.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Потурбуйтеся про міцний фундамент, бо наближаються зміни. Уникайте проблем на роботі та в стосунках, щоб все не розвалилося.

Також читайте Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду. У стосунках очікуйте на приємний сюрприз. А на роботі гідно працюйте.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не напоріться на рифи проблем. У коханні оминайте сварки, а на роботі - кризові моменти.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж жезлів"

Бути попереду всіх вам пасує. Будьте активнішими у стосунках. А у розв'язанні робочих питань продемонструйте, що ви - вогонь.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Час накопичувати фінанси. Зберіться докупи у стосунках. Оберіть гідний варіант роботи.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду відкриваються нові шляхи. Виберіть певні пріоритети у стосунках. А на роботі візьміться за новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Дивіться, аби ваша боротьба не була марною. У стосунках не провокуйте сварку, а в робочих питаннях уникайте конфліктів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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