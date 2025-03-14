Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це час енергетичного балансу, коли день і ніч зрівнюються, символізуючи гармонію та оновлення.

Весняне рівнодення – це точка рівноваги між світлом і темрявою, що знаменує початок астрономічної весни та активний період оновлення. У 2025 році воно відбудеться 20 березня о 12:06 за київським часом. Це важливий момент для гармонізації енергій, закладання намірів та переходу до активних дій.

Нюанси періоду

Енергетична рівновага – у цей день особливо важливо підтримувати баланс у думках, емоціях і вчинках.

– у цей день особливо важливо підтримувати баланс у думках, емоціях і вчинках. Закладання основ на майбутнє – усе, що людина робить у цей період, матиме довготривалий вплив, тому важливо свідомо вибудовувати свої плани.

– усе, що людина робить у цей період, матиме довготривалий вплив, тому важливо свідомо вибудовувати свої плани. Очищення простору та внутрішнього стану – час для звільнення від усього, що більше не приносить користі, як на фізичному, так і на енергетичному рівні.

– час для звільнення від усього, що більше не приносить користі, як на фізичному, так і на енергетичному рівні. Посилена чутливість до намірів – будь-які слова, думки та бажання можуть швидше матеріалізуватися, тому варто контролювати свій емоційний стан.

Що категорично заборонено робити

Конфліктувати, проявляти агресію та розпалювати суперечки – цей день символізує рівновагу, і негативні емоції можуть порушити внутрішню гармонію.

– цей день символізує рівновагу, і негативні емоції можуть порушити внутрішню гармонію. Приймати імпульсивні рішення, пов’язані з великими змінами – енергія рівнодення ще нестабільна, тому важливо спочатку все добре обміркувати.

– енергія рівнодення ще нестабільна, тому важливо спочатку все добре обміркувати. Займатися руйнівними діями – наприклад, навмисно псувати речі, знищувати щось без потреби або діяти на шкоду іншим.

– наприклад, навмисно псувати речі, знищувати щось без потреби або діяти на шкоду іншим. Скаржитися, занурюватися у негатив та саморуйнування – думки в цей день мають посилену силу, і фокусування на негативі може затримати людину в низьких енергіях.

Вживати алкоголь чи психоактивні речовини – вони можуть порушити внутрішню рівновагу та заблокувати природний потік енергії.

– вони можуть порушити внутрішню рівновагу та заблокувати природний потік енергії. Перенавантажувати організм важкою їжею – рівнодення є точкою очищення, тому варто дати тілу легкість.

– рівнодення є точкою очищення, тому варто дати тілу легкість. Ігнорувати свої відчуття та внутрішні сигнали – важливо прислухатися до себе, адже інтуїція в цей період особливо загострюється.

Весняне рівнодення – це момент переходу, який варто використати для гармонізації, внутрішнього перезавантаження та свідомого планування майбутнього. Уникаючи руйнівних дій та налаштовуючись на позитивні зміни, можна залучити до життя більше світла, балансу та можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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