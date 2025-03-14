Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити

Весняне рівнодення – це астрономічний момент, коли день і ніч мають однакову тривалість, символізуючи рівновагу між світлом і темрявою.

Весняне рівнодення – це астрономічний момент, коли день і ніч мають однакову тривалість. У 2025 році воно настане 20 березня о 12:06 за київським часом. Це символічний перехід до світлого періоду року, що несе оновлення, баланс і можливість закласти наміри на майбутнє.

Енергетичні особливості періоду

Весняне рівнодення – це точка рівноваги, яка символізує баланс між світлом і темрявою, оновлення та відродження природи. У езотериці цей час вважається потужним моментом для гармонізації внутрішнього стану, позбавлення від усього зайвого та залучення позитивних змін.

Завершується період внутрішнього осмислення та підготовки, який тривав у зимовий час, і настає активна фаза року. Цей день добре підходить для того, щоб усвідомлено відпустити минуле, очистити простір навколо себе та закласти нові наміри.

Що варто зробити в період весняного рівнодення

Очистити простір у житлі, позбутися непотрібних речей.

Провітрити приміщення, використати воду з сіллю або трави для очищення.

Переглянути свої думки, звички та стосунки, відпустити те, що більше не приносить користі.

Приділити увагу власному самопочуттю, відновити внутрішню рівновагу.

Практикувати дихальні вправи, легкі фізичні навантаження або прогулянки на природі.

Сформулювати цілі та бажання на найближчі місяці.

Записати наміри в позитивному формулюванні, зосереджуючись на досягненнях.

Взаємодіяти зі стихіями: запалити свічку, випити чистої води, зробити кілька глибоких вдихів, доторкнутися до землі.

Завершити відкладені справи, визначити пріоритети.

Продумати конкретні дії для реалізації своїх планів.

Налаштуватися на період активності, залишаючи позаду зимову інертність.

Весняне рівнодення – це точка балансу між темрявою і світлом, що символізує перехід до нового етапу. Цей період сприятливий для очищення, усвідомленого вибору напрямку руху та закладання основ для майбутніх досягнень. Гармонія внутрішнього стану, чітко сформульовані наміри та активні дії допоможуть використати енергію цього часу на користь власного розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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