Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: особливості періоду та три ритуали для оновлення

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року — це момент потужного перезавантаження, коли природа і людина синхронізуються з циклами оновлення та зростання

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це момент рівноваги між світлом і темрявою, коли день і ніч мають однакову тривалість. Це потужна астрономічна та езотерична подія, яка знаменує початок астрологічного нового року, оскільки Сонце входить у знак Овна.

Що символізує цей день?

Оновлення, відродження та пробудження

Баланс між минулим і майбутнім

Гармонізацію внутрішнього та зовнішнього світу

Сприятливий час для намірів і нових починань

Енергетичні особливості рівнодення 2025 року:

Сонце в Овні – активність, імпульсивність, старт нових справ.

– активність, імпульсивність, старт нових справ. Місяць у Терезах – баланс у стосунках, пошук гармонії.

– баланс у стосунках, пошук гармонії. Особливо сприятливий час для очищення простору, енергетичного оновлення та посіву намірів на майбутнє.

Також читайте Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Три ритуали для оновлення

Ритуал відновлення енергії через стихії

Що знадобиться:

Свічка (вогонь)

Чиста вода (вода)

Камінь або земля (земля)

Пахощі або свіже повітря (повітря)

Як виконати:

Запаліть свічку, уявляючи, як вогонь очищає вашу енергію. Вмийтеся чистою водою, промовляючи: «Я змиваю все старе, відкриваюся новому». Візьміть камінь або пригорщу землі, відчуйте заземлення, стабільність. Запаліть пахощі або вийдіть на свіже повітря, глибоко вдихніть і уявіть, як оновлюється ваша енергетика.

Ритуал сонячного наміру

Що знадобиться:

Листок паперу

Жовта або золота свічка

Символ нового початку (насіння, амулет)

Як виконати:

Напишіть на папері свої наміри та бажання, які хочете втілити у новому циклі. Запаліть свічку, уявляючи, як енергія Сонця наповнює вас світлом і силою. Промовте: "Я відкриваюся світлу, новим можливостям, росту та оновленню". Сховайте папір як талісман або посадіть у землю разом із насінням, символізуючи новий початок.

Ритуал очищення простору

Що знадобиться:

Сіль

Трави (лаванда, шавлія або базилік)

Чиста вода

Як виконати:

Посипте трохи солі біля дверей і у кутах кімнати – вона вбере негативну енергію. Протріть поверхні водою, настояною на травах, щоб освіжити енергетику будинку. Відкрийте вікна, скажіть: «Старе йде, нове входить». Уявіть, як свіжа енергія наповнює ваш простір.

Ці ритуали допоможуть налаштуватися на новий цикл, наповнити себе енергією і відкрити двері для позитивних змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Читайте також: