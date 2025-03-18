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Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: особливості періоду та три ритуали для оновлення

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: особливості періоду та три ритуали для оновлення

У день весняного рівнодення варто зосередитися на гармонізації внутрішнього світу, відпустити старе та налаштуватися на світлі зміни, що чекають попереду / Фото: ТСН.ua

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року — це момент потужного перезавантаження, коли природа і людина синхронізуються з циклами оновлення та зростання

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це момент рівноваги між світлом і темрявою, коли день і ніч мають однакову тривалість. Це потужна астрономічна та езотерична подія, яка знаменує початок астрологічного нового року, оскільки Сонце входить у знак Овна.

Що символізує цей день?

  • Оновлення, відродження та пробудження
  • Баланс між минулим і майбутнім
  • Гармонізацію внутрішнього та зовнішнього світу
  • Сприятливий час для намірів і нових починань

Енергетичні особливості рівнодення 2025 року:

  • Сонце в Овні – активність, імпульсивність, старт нових справ. 
  • Місяць у Терезах – баланс у стосунках, пошук гармонії.
  • Особливо сприятливий час для очищення простору, енергетичного оновлення та посіву намірів на майбутнє.

Три ритуали для оновлення

Ритуал відновлення енергії через стихії

Що знадобиться:

  • Свічка (вогонь)
  • Чиста вода (вода)
  • Камінь або земля (земля)
  • Пахощі або свіже повітря (повітря)

Як виконати:

  1. Запаліть свічку, уявляючи, як вогонь очищає вашу енергію.
  2. Вмийтеся чистою водою, промовляючи: «Я змиваю все старе, відкриваюся новому».
  3. Візьміть камінь або пригорщу землі, відчуйте заземлення, стабільність.
  4. Запаліть пахощі або вийдіть на свіже повітря, глибоко вдихніть і уявіть, як оновлюється ваша енергетика.

Ритуал сонячного наміру

Що знадобиться:

  • Листок паперу
  • Жовта або золота свічка
  • Символ нового початку (насіння, амулет)

Як виконати:

  1. Напишіть на папері свої наміри та бажання, які хочете втілити у новому циклі.
  2. Запаліть свічку, уявляючи, як енергія Сонця наповнює вас світлом і силою.
  3. Промовте: "Я відкриваюся світлу, новим можливостям, росту та оновленню".
  4. Сховайте папір як талісман або посадіть у землю разом із насінням, символізуючи новий початок.

Ритуал очищення простору

Що знадобиться:

  • Сіль
  • Трави (лаванда, шавлія або базилік)
  • Чиста вода

Як виконати:

  1. Посипте трохи солі біля дверей і у кутах кімнати – вона вбере негативну енергію.
  2. Протріть поверхні водою, настояною на травах, щоб освіжити енергетику будинку.
  3. Відкрийте вікна, скажіть: «Старе йде, нове входить».
  4. Уявіть, як свіжа енергія наповнює ваш простір.

Ці ритуали допоможуть налаштуватися на новий цикл, наповнити себе енергією і відкрити двері для позитивних змін. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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