Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: особливості періоду та три ритуали для оновлення

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року — це момент потужного перезавантаження, коли природа і людина синхронізуються з циклами оновлення та зростання
Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це момент рівноваги між світлом і темрявою, коли день і ніч мають однакову тривалість. Це потужна астрономічна та езотерична подія, яка знаменує початок астрологічного нового року, оскільки Сонце входить у знак Овна.
Що символізує цей день?
- Оновлення, відродження та пробудження
- Баланс між минулим і майбутнім
- Гармонізацію внутрішнього та зовнішнього світу
- Сприятливий час для намірів і нових починань
Енергетичні особливості рівнодення 2025 року:
- Сонце в Овні – активність, імпульсивність, старт нових справ.
- Місяць у Терезах – баланс у стосунках, пошук гармонії.
- Особливо сприятливий час для очищення простору, енергетичного оновлення та посіву намірів на майбутнє.
Три ритуали для оновлення
Ритуал відновлення енергії через стихії
Що знадобиться:
- Свічка (вогонь)
- Чиста вода (вода)
- Камінь або земля (земля)
- Пахощі або свіже повітря (повітря)
Як виконати:
- Запаліть свічку, уявляючи, як вогонь очищає вашу енергію.
- Вмийтеся чистою водою, промовляючи: «Я змиваю все старе, відкриваюся новому».
- Візьміть камінь або пригорщу землі, відчуйте заземлення, стабільність.
- Запаліть пахощі або вийдіть на свіже повітря, глибоко вдихніть і уявіть, як оновлюється ваша енергетика.
Ритуал сонячного наміру
Що знадобиться:
- Листок паперу
- Жовта або золота свічка
- Символ нового початку (насіння, амулет)
Як виконати:
- Напишіть на папері свої наміри та бажання, які хочете втілити у новому циклі.
- Запаліть свічку, уявляючи, як енергія Сонця наповнює вас світлом і силою.
- Промовте: "Я відкриваюся світлу, новим можливостям, росту та оновленню".
- Сховайте папір як талісман або посадіть у землю разом із насінням, символізуючи новий початок.
Ритуал очищення простору
Що знадобиться:
- Сіль
- Трави (лаванда, шавлія або базилік)
- Чиста вода
Як виконати:
- Посипте трохи солі біля дверей і у кутах кімнати – вона вбере негативну енергію.
- Протріть поверхні водою, настояною на травах, щоб освіжити енергетику будинку.
- Відкрийте вікна, скажіть: «Старе йде, нове входить».
- Уявіть, як свіжа енергія наповнює ваш простір.
Ці ритуали допоможуть налаштуватися на новий цикл, наповнити себе енергією і відкрити двері для позитивних змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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