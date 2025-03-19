Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: предтеча Великодня та символи свята

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року символізує момент рівноваги між світлом і темрявою, після якого день починає переважати над ніччю, приносячи оновлення та зростання.

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це один із найважливіших астрономічних та езотеричних моментів року, який символізує відродження, оновлення та баланс між світлом і темрявою. У 2025 році воно припадає на 20 березня. Це явище має глибокі корені в різних культурах і релігіях, зокрема, його часто пов’язують із передвеликодніми традиціями.

Весняне рівнодення як передвісник Великодня

У християнській традиції Великдень – це свято воскресіння, яке також символізує перемогу світла над темрявою. Дата Великодня визначається за місячно-сонячним календарем і завжди святкується в першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Таким чином, рівнодення є важливим орієнтиром у календарному циклі підготовки до Пасхи.

Протягом історії багато дохристиянських народів сприймали рівнодення як час оновлення та повернення богині родючості. Наприклад, у стародавніх традиціях святкували Остару – свято, що вважалося перехідним моментом між зимовими холодами та теплом весни. Символіка Остари згодом увійшла в християнську традицію у вигляді великодніх атрибутів, зокрема яйця, зайця та майже пророслої зелені.

Символи весняного рівнодення

Сонце – головний символ рівнодення. У цей день ніч і день мають рівну тривалість, а після нього світла частина доби починає переважати. Це знаменує перемогу тепла та життя.

Яйце – символ життя, відродження і циклічності. Вважається, що розфарбовування яєць було поширене ще в язичницьких ритуалах, а згодом ця традиція перейшла до Великодня.

Зайці та кролики – символи родючості та швидкого розмноження, вони вважалися священними тваринами богині весни Остари. У західній традиції зберігся "Великодній заєць", що приносить крашанки дітям.

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Зелень – паростки, квіти та свіжа трава символізують оновлення, родючість та пробудження природи. У цей період можна висівати зелень або пророщувати зерно як знак нового життя.

Вогонь – очищувальна і сакральна стихія, що відзначає перехід до нового циклу. У деяких культурах у цей день палили ритуальні вогнища, що мали захищати від негараздів.

Як зустріти весняне рівнодення

Очистити простір – позбутися зайвих речей, прибрати дім, зробити духовне очищення.

Запалити свічку або багаття – вогонь символізує відродження та новий початок.

Медитувати на баланс – день рівнодення несе гармонію, тож можна використовувати афірмації на оновлення.

Посадити рослину – це допоможе закласти намір на зростання та достаток у наступний період.

Приготувати страви зі свіжої зелені, яєць або зернових – так ви підтримаєте енергію весни у своєму раціоні.

Весняне рівнодення – це потужний момент, що впливає на внутрішні і зовнішні процеси. Це час для відновлення, переосмислення та закладання нових планів, які принесуть плоди у майбутньому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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